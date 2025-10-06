Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Herojski se borio: Dejan Gvozden preminuo je u svom domu, u prisustvu supruge Vladane, evo kada je komemoracija

Autor: | 06/10/2025

0

Dejan Gvozden (55), muzičar i osnivač beogradskog benda "Kristali" preminuo je juče u Beogradu. Dejanova najveća ljubav, supruga Vladana Veljković, ogasila se na Instagramu i potvrdila pretužne vesti.

Antonio Ahel/ATA Images

 

Dejan je preminuo u svom domu, u prisustvu supruge Vladane, nakon duže i herojske borbe sa opakom bolešću - kancerom.

Komemoracija će biti održana 13. oktobra u 13 časova u klubu SOKOJ, Mišarska 12–14, u Beogradu. Prijatelji, kolege i poštovaoci njegove muzike imaće priliku da se zajedno oproste od umetnika čiji su glas i pesme obeležili jednu epohu domaće pop-rok scene.

Pročitajte Branko Janković: Kako ja da ostavim svoju ženu, i kažem ti mene nerviraš, a da između nas ostane troje dece unesrećeno?

Dejanov prepoznatljiv glas i bezvremeni hitovi kao što su „Dva metra“, „O kako si lepa“ i „Osmi dan“ ostaju zauvek deo muzičkog nasleđa koje će generacije pamtiti. Sa bendom Kristali ostvario je saradnju sa renomiranim izdavačkim kućama — Menart, Metropolis Records i PGP-RTS — ostavljajući neizbrisiv trag na srpskoj muzičkoj sceni.

U poslednje vreme radio je na svom solo materijalu objavivši četiri singla: “Svedok jutra”, “U tvojim očima” , “Život je lep” i “Lebdimo”. Njegova muzika i duh nastavljaju da žive kroz pesme koje nas inspirišu i spajaju.

Miloš Rafailović/ATA Images

 

 

Stana Luković Miloš Rafailović/ATA Images

