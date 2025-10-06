Umro Dejan Gvozden (55), muzičar i frontmen beogradskog benda "Kristali". Supruga Dejana Gvozdena, Vladana Veljković potvrdila je stravične vesti i oprostila se bolnim rečima od voljenog muža.

"Hodala bih zauvek samo da budem u tvojim rukama. Ti si ljubav mog života uvek i zauvek. 9.4.1970. – 5.10.2025.", napisala je nejutešna Ivana.

"Primi moje najiskrenije saučešće. Šokiran sam ovom strašnom vešću, ali u jedno sam siguran - jedino sto bi on želeo jeste da ti budeš dobro. Nek počiva u miru. Čuvaj sebe, onako kako bi te on čuvao", odmah je napisao Žarko Jokanović, dok je Milica Milša napisala:

"Iskreno saučešće draga moja, mnogo mi je žao. Vi ste bili primer prave ljubavi."

Bend Kristali osnovan je u januaru 1993. godine od strane Dejana Gvozdena (vokal, bas) i gitariste Željka Markuša. Prvi hit “Dva metra” pratila je zamena basiste, a bend se proširio i na trubu.

Prvu pesmu “O kako si lepa” objavili su iste godine. Debitantski album Kristali iz 1994. sadrži pesme poput “Znam” i “Osmi dan”, a usledio je drugi album Dolina ljubavi 1997, sa gostovanjem Ramba Amadeusa.

Pre dve godine proslavili su 30 godina postojanja. Pored bečejske Eve Braun, Kristali su bili jedan od retkih pravih pop-rok bendova u Srbiji, koji su stavljali akcenat na ljubavne tekstove i lepe melodije. U vreme brit-popa, u Velikoj Britaniji bi verovatno punili hale, s obzirom na senzibilitet koji su 90-ih donosili. Ali i pored sjajnih pesama, ovde nisu došli do šire publike.

Gvozden je to objasnio za Nova.rs ovim rečima:

- Možda zato što nismo iskreno želeli da budemo komercijalni. Uvek smo se trudili da se kroz pesme obraćamo pre svega sebi, da te pesme zadovolje naš doživljaj, ne žalim ni za čim.

Gvozden je pokrenuo solo projekat krajem 2020. godine, delom zbog nemogućnosti koncerata usled pandemije. Prvi singl je "Svedok jutra", objavljen u digitalnom formatu. Tekst i muziku potpisuje sam Gvozden, aranžman mu je pomogao Vladislav Dopuđa. Nakon "Svedok jutra", objavio je i singl "U tvojim očima", kojima je, kao i ostalim, najavljivao svoj budući solo album. Treći singl je "Život je lep", objavljen 2022. Četvrti je "Lebdimo", iz 2023. godine. Pored lirike i muzike, Gvozden je sam uradio produkciju.










