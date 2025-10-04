Branko Janković: Kako ja da ostavim svoju ženu, i kažem ti mene nerviraš, a da između nas ostane troje dece unesrećeno?

Glumac Branko Janković, koji vredno radi i u pozorištu i pred kamerama, podjednako je angažovan i na svom imanju gde ima 1.800 koza. Proizvodi koje pravi od kozjeg mleka nadaleko su poznati. Najveća želja bila mu je da vozi kamion, zbog čega je upisao Srednju saobraćajnu školu u Zemunu, a to je podrazumevalo život u studentskom domu.
Pročitajte Žugići spremaju zimnicu: Anđelka ljušti papriku, Marko meša ajvar za šporetom, Čarna na traktoru
‒ U jednoj sobi spavalo je nas osmoro, imali smo zajedničko kupatilo. Da bih obezbedio egzistenciju, radio sam razne poslove preko omladinske zadruge. U domu je bilo dosta aktivnosti, pa sam išao na časove veronauke i šah, a tu sam se zainteresovao i za glumu - rekao je Branko Janković gostujući u emisiji "Tv lica kao sav normalan svet".
Fakultet je pokušao da upiše u Beogradu, Novom Sadu i na Cetinju, a primljen je u Banjaluci. U tom gradu upoznao je ženu svog života Natašu, koja je takođe glumica.
‒ Viđali smo se u prolazu. Delovao mi je starije, čak sam imala potrebu da mu persiram. Jednog dana me je pozvao na kafu, u jednu staru kafanu. Tu mi je rekao: Ti ćeš biti moja žena. U decembru te vodim kod mene kući, na slavu.“ Iako mi je sve to zvučalo neverovatno, tako je bilo ‒ ispričala je Brankova supruga, koja je zbog porodice stavila karijeru u drugi plan.
Jankovići imaju dve ćerke i sina. Kako kažu, privilegovani su što njihova deca mogu da odrastaju u Beogradu, ali i u netaknutoj prirodi, okruženi domaćim životinjama, i uživajući u igri pod otvorenim nebom.
Branko je gostujući u podkastu "Jednostavno roditelj" dao svoje mišljenje o današnjem odrastanju mališana, svestan da su roditelji u veoma nezavidnoj situaciji zbog brzog i stresnog tempa savremenog života.
- Mislim da deca danas mnogo pate. Deca mnogo gube zbog roditelja i u situacijama u kojima su roditelji. Institucija braka je jako ugrožena. Okolnosti u kojima roditelji, žive, rade, su isto vrlo napete, problematične. Znam i po vrtićima dovedu dete ujutru u šest, dođu po njega u šest. Moramo da čuvamo to, ako ne čuvamo tu našu decu, nema ni nama sreće. Nema nama sreće iako napravimo i profit i posao i kompanije i sve... Što kaže Dostojevski " A šta su deca svemu ovom kriva?" Trudim se da deca imaju neki sadržaj i da ne proživimo život gde sam bio - nigde, šta sam radio - ništa - mudro je zaključio Branko, koji je krije da mu je brak svetinja i da se i on i supruga trude da traju uprkos brojnim problemima sa kojima se susreću.
- Postao sam roditelj kao posledica lepog odnosa. Dete je došlo kao dar. Mora da se desi jaka veza i ljubav između muža i žene. Kad sednete na pravu trasu, onda sve nekako ide pravo. Ljudi kažu, a pa biće problema! Neće! I dobro je šta god da se desi. Treba imati širinu srca i dobrote i sve to izgurati. Kao što kaže Petar Kočić "to je stopanica". Žena koja prati prati stope tog čoveka koji prvi ide kroz smet. Nema više tih ljudi, retko ima takvih žena.
Moja Nataša i ja smo jedno. Imali smo sreće da se nađemo. Sve se dogovaramo. Naravno bude i problema i nesuglasica. Kako ja sada mogu da ostavim svoju ženu i da kažem ti mene nerviraš, mi se voleli, ne voleli. A da između nas ostane troje dece unesrećeno. Pa kakav ja mogu biti sebičnjak, čoveče? Pa ja ću da je volim, naći ću milion i jedan element da je volim. To mora dvoje da razmišlja - rekao je Branko i sigurno mnoge od vas naterao da se duboko zapitate o životu kakav trenutno vodite.
Poslušajte...
Slične Vesti
Zvezda serije "Tate" ima prelepe vesti: Branko Janković postaće otac po treći put
Branko Janković postaje tata po treći put - vest koja je oduševila brojne fanove hit serije "Tate", u kojoj Branko glumi jednu od glavnih uloga.
11/02/2021Saznajte više
Pročitajte još
Jeste li spremni za njegov veliki povratak? Milan Štrljić se vraća
Veliki povratak Milana Štrljića na male ekrane
04/10/2025Saznajte više
Čuva je i posle 25 godina braka: Venčanica Jelene Gajšek je san snova, toliko je uska da malo ko može da je obuče
Venčanica Jelene Gajšek i danas je moderna, savršen kroj
04/10/2025Saznajte više
Malo ko zna da su Željko i Sanja bili bliski: Strašno mi se svidela! I danas znam njen stari broj telefona, satima smo pričali
Željko Stefanović o Sanji Doležal
04/10/2025Saznajte više
Branko Janković: Kako ja da ostavim svoju ženu, i kažem ti mene nerviraš, a da između nas ostane troje dece unesrećeno?
Branko Janković iskreno o supruzi Nataši, deci i porodici
04/10/2025Saznajte više
Gde je nestao Igor Milanović? Legendarni vaterpolista danas živi na selu, televizor nema, a trofeje čuva u garaži
Igor Milanović danas živi u porodičnoj kući na selu
03/10/2025Saznajte više
Branka Pujić i Anđela Jovanović ostvarile dugo željeni san: Sutra je taj dan
Branka Pujić i Anđela Jovanović otvaraju dramski studio
03/10/2025Saznajte više
Komentari (0)