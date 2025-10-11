Branko Janković oženio se glumicom, rodila je troje dece i karijeru ostavila po strani: Odveo me u kafanu i rekao "Ti ćeš biti moja žena"

Glumac Branko Janković, koji vredno radi i u pozorištu i pred kamerama, podjednako je angažovan i na svom imanju gde ima 1.800 koza. Proizvodi koje pravi od kozjeg mleka nadaleko su poznati. Najveća želja bila mu je da vozi kamion, zbog čega je upisao Srednju saobraćajnu školu u Zemunu, ali ljubav prema glumi odvela ga je u Banjaluku, gde je upoznao ljubav svog života - Natašu. Mateja Stanisavljevic/ATA Images

Porodica mu je od rođenja bila sve, pa je i svojoj supruzi i deci maksimalno posvećen.

- Postao sam roditelj kao posledica lepog odnosa. Dete je došlo kao dar. Mora da se desi jaka veza i ljubav između muža i žene. Kad sednete na pravu trasu, onda sve nekako ide pravo. Ljudi kažu, a pa biće problema! Neće! I dobro je šta god da se desi. Treba imati širinu srca i dobrote i sve to izgurati. Kao što kaže Petar Kočić "to je stopanica". Žena koja prati prati stope tog čoveka koji prvi ide kroz smet. Nema više tih ljudi, retko ima takvih žena.

Moja Nataša i ja smo jedno. Imali smo sreće da se nađemo. Sve se dogovaramo. Naravno bude i problema i nesuglasica. Kako ja sada mogu da ostavim svoju ženu i da kažem ti mene nerviraš, mi se voleli, ne voleli. A da između nas ostane troje dece unesrećeno. Pa kakav ja mogu biti sebičnjak, čoveče? Pa ja ću da je volim, naći ću milion i jedan element da je volim. To mora dvoje da razmišlja - rekao je Branko u podkastu "Jednostavno roditelj".

Fakultet je pokušao da upiše u Beogradu, Novom Sadu i na Cetinju, a primljen je u Banjaluci. U tom gradu upoznao je ženu svog života Natašu, koja je takođe glumica.

‒ Viđali smo se u prolazu. Delovao mi je starije, čak sam imala potrebu da mu persiram. Jednog dana me je pozvao na kafu, u jednu staru kafanu. Tu mi je rekao: „Ti ćeš biti moja žena. U decembru te vodim kod mene kući, na slavu.“ Iako mi je sve to zvučalo neverovatno, tako je bilo ‒ ispričala je Brankova supruga, koja je zbog porodice stavila karijeru u drugi plan.

RTS printscreen

Jankovići imaju dve ćerke i sina. Kako kažu, privilegovani su što njihova deca mogu da odrastaju u Beogradu, ali i u netaknutoj prirodi, okruženi domaćim životinjama, i uživajući u igri pod otvorenim nebom.

‒ Ljudi vole da potenciraju loše strane života, one izrazito negativne. Ja baš hoću da imam misiju da život bude kao sunčan dan ‒ poručio je glumac, koji je gledaoce osvojio kao kadet Džaković.

- Mislim da deca danas mnogo pate. Deca mnogo gube zbog roditelja i u situacijama u kojima su roditelji. Institucija braka je jako ugrožena. Okolnosti u kojima roditelji, žive, rade, su isto vrlo napete, problematične. Znam i po vrtićima dovedu dete ujutru u šest, dođu po njega u šest. Moramo da čuvamo to, ako ne čuvamo tu našu decu, nema ni nama sreće. Nema nama sreće iako napravimo i profit i posao i kompanije i sve... Što kaže Dostojevski " A šta su deca svemu ovom kriva?" Trudim se da deca imaju neki sadržaj i da ne proživimo život gde sam bio - nigde, šta sam radio - ništa - mudro je zaključio Branko, koji je krije da mu je brak svetinja i da se i on i supruga trude da traju uprkos brojnim problemima sa kojima se susreću.

RTS printscreen

RTS printscreen

RTS printscreen





