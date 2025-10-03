Deki najponosniji tata na svetu: Aleksandar Stanković dobio Piksijev poziv, reprezentacija ga čeka

Vest dana je svakako da će Aleksandar Stanković zaigrati u srpskoj fudbalskoj A reprezentaciji!

Kako prenose domaći mediji, najmlađi sin Dejana Stankovića sjajnim partijama koje je imao tokom igranja za mlađe kategorije reprezentacija zaslužio je poziv selektora Dragana Stojkovića Piksija za predstojeću utakmicu protiv Albanije koja se igra za osam dana. Photo by Kenta HaradaGetty Images

- Kum Miha bi bio ponosan na svoje kumče! Najmlađi sin Dekija Stankovića je dobio poziv za A reprezentaciju. Aleksandar Stanković (20 godina) je odličnim partijama u klubu dobio zasluženo poziv da debituje za selekciju Srbije! Aleksandar je bio kapiten u mladjim kategorijama i rođeni je lider kao i otac. Srećno majstore! - piše u jednoj Instagram objavi kojom se potvrđuju lepe vesti.

Mladi srpski fudbaler rođen 3. avgusta 2005. godine u Milanu, sin legende Dejana Stankovića, u koga će oči fudbalske javnosti biti uprte narednih godina. Aleksandar Stanković je bio u startnoj postavi svog Klub Briža koji je ponizio Monako pred svojim navijačima u četvrtak rezultatom 4:1 u prvom kolu Lige šampiona.

Nije se upisao u listu strelaca ili u asistente, ali je skrenuo pažnju na sebe. I ne samo na tom meču, već i na prethodnim.

Iako mu postizanje golova nije primarni zadatak, pokazao je da ume i to da radi. Bio je strelac protiv Glazgov Rendžersa u kvalifikacijama za elitno evropsko takmičenje. Briž je sa neverovatnih 9:1 u dvomeču izbacio škotskog velikana.

Sudeći po partijama koje prikazuje, deluje da je spreman za reprezentaciju Srbije. Igra na pozicijama defanzivnog veznog a može da pokriva i poziciju štopera, što mu daje dodatnu fleksibilnost. Mada, u redovima belgijskog vicešampiona ga uglavnom gledamo na sredini terena.

Aleksandar je ponikao u omladinskim selekcijama Intera, gde je prošao sve mlađe kategorije. Iako je bio prisutan u prvom timu Intera u nekoliko navrata (međutim bez većih minuta), odlučeno je da mu se omogući neophodno igranje kroz pozajmice. Nije ostao da se možda nametne u Italiji, već je išao „zaobilaznim“ putem, što je izgleda pokazalo kao bolje rešenje. Photo by Alex Bierens de Haan/Getty Images

Nije ga poljuljala činjenica da u Interu nije dobio pravu šansu, već je nastavio da radi i napreduje tamo gde je mogao, i stigao je do Lige šampiona. Sezona 2024/25 je bila posebno važna — pozajmljen je u švajcarski Lucern, gde je odigrao 38 mečeva, postigao tri gola i upisao dve asistencije.

Njegove igre nisu prošle nezapaženo o čemu govori i podatak da je izabran u idealni tim švajcarske Superlige te sezone. Usledio je transfer u Klub Briž 25. jula ove godine. Potpisao je ugovor koji važi do 2029. godine. Klub mu je dao dres broj 25.

Prelazak u Belgiju je shvaćen kao sledeći korak u njegovom razvoju — liga koja pruža jaku konkurenciju, često učestvuje u evropskim takmičenjima, i gde se mlađi igrači mogu razvijati i pokazivati se, što je za njega bilo najvažnije. Zbog toga se prelazak baš u ovaj klub činio kao idealan potez. Igranje u kontinuitetu u ligi koja je po kvalitetu svakako prilično iznad švajcarske.

Aleksandar nije igrao samo „standardnu“ ulogu defanzivnog veznog — osim što je fokusiran na preuzimanje lopte, presecanje i „kvarenje“ igre protivnika, pokazuje da ima dobru tehniku, sposobnost za dug pas, i razumevanje pozicije i igre uopšteno.









