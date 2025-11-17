Aleksandar Stanković golom Srbiju doveo do važne pobede: Ovo sam sanjao kao dete, tata je...

Da fudbal piše ono što niko ne može ni da zamisli videli smo i na meču Srbije i Letonije na zatvaranju kvalifikacija za Svetsko prvenstvu 2026, kada je Aleksandar Stanković, sin legendarnog Dejana, postigao prvenac i zaplakao na stadionu Dubočica. Zapravo je dao prvi gol u dresu reprezentacije kao i njegov otac.

Reprezentativac Srbije koji odnedavno igra u nacionalnom dresu je na vrlo emotivan način proslavio prvenac, možda je i sam znao kako je njegov otac na centaršut Siniše Mihajlovića takođe upisao svoj prvenac. Photo by Srdjan Stevanovic/Getty Images

Sin Dejana Stankovića je u 60. minutu doneo pobedu Srbiji protiv Letonije svojim prvencem. Posle utakmice mladi reprezentativac Srbije sijao je od sreće.

- Nisam mogao da verujem, osećaj koji ne mogu da opišem. To sam sanjao kao dete, to se ostvarilo. Neverovatan osećaj. Kada imate ovakve igrače pored sebe, to sve olakšava, zbog njih sam se uklopio u tim i zahvaljujući njima se lepo osećam na terenu. Dao sam gol za Srbiju za reprezentaciju, to ću dugo sanjati. Ovo je početak. Karijera je dugačka. Lep početak - poručio je Aleksandar Stanković.

Poruka tate Dejana sačekala ga je u svlačionici…

- Ponosan je kao i svaki tata. Sigurno je emotivan, sad ću da ga zovem. Videću šta će da mi kaže.

Neka bude do kraja "kakav otac, takav sin" jer će Srbija dobiti onda ratnika koji gine na terenu.





