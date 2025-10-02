Žugići spremaju zimnicu: Anđelka ljušti papriku, Marko meša ajvar za šporetom, Čarna na traktoru

Porodica Žugić prve dane oktobra provodi u Smoljincu, selu nadomak rodnom selu proslavljene glumice gde ona obožava da ode posebno od kada ima decu koja uživaju kod bake i deke na imanju.

Ipak kako je Jakša školarac i ima svakodnevno obaveze, on je ostao u Beogradu dok Marko, Anđelka i Čarna uživaju pripremajući zimnicu sa glumičinim roditeljima. Instagram

Delić atmosfere iz porodičnog doma Anđelka je podelila sa pratiocima na Instagramu gde možemo videti kako ona i njen suprug zajedno sa njenom mamom pripremaju ajvar na starom smederevcu, što će doneti poseban šmek zimskom specijalitetu.

Gospođa Stević pripremila je za doručak domaće uštipke kojima se najviše radovala najmlađa u porodici, Čarna, dok je pre toga sa dekom vozila traktor. Pravi seoski ugođaj, ono što je potrebno svim ljudima koji žive u prestonici, da malo zastanu i odahnu. Instagram

A osim glumice i zet se sjajno pokazao u kuhinji, pa dok je ona ljuštila paprike on je mešao već spremnu smesu za ajvar na šporetu, i u tome je bio sjajan.

Ako je suditi po fotografijama, dramska umetnica je pripremala cepkani ajvar, a mi vam donosimo recept za ovaj specijalitet:

Cepkani ajvar pravi se isključivo od pečenih paprika. Ima malo drugačiji ukus nego onaj mleveni. Neko voli više jedan, neko drugi, ali oba su svakako ukusna. Instagram

Sastojci:

10 kg.paprika, lepih, mesnatih, koje nemaju mnogo vode u sebi

250 ml.ulja

100 ml.alkoholnog sirćeta ili 3 supene kašike esencije

3 kašike šećera

soli po ukusu

5 dugačkih, ljutih papričica-ako volite ljuto

desetak ili više po ukusu velikih čenova belog luka-opciono

Priprema:

Oprane paprike ispeći onako kako ih uobičajeno pečete-na ringli, smederevcu, plinu, rerni ili kao ja-u ćuškopeku. Kad su se lepo potparile oljuštite ih, izvadite semenke i peteljke, moraju da se dobro ocede pre cepkanja. Ako želite da ajvar bude ljut ispecite i nekoliko ljutih, dugačkih papričica, takođe ih oljuštite i odstranite seme i peteljke, nacepkajte i njih i pomešajte sa ostalim paprikama kad ih nacepkate.

Rukom iscepkajte oceđene paprike na što tanje trake-froncle. Neko to radi i viljuškom, tako su trakice manje-više jednake.Iscepkanu papriku stavite u veću šerpu na ringlu, prelijte vrelim uljem i dodajte sirće, šećer i so. Instagram

Ako želite da stavljate beli luk, stavite sad i njega, sitno naseckanog, još bolje narendanog.Stavite šerpu na ringlu i pržite uz stalno mešanje dok se ne bude videlo dno šerpe kad provučete varjačom kroz papriku.

Vruć ajvar sipajte u vruće tegle dobro zatvorite, okrenite naopako i uvijte u neki topli prekrivač ili ćebe da se tako postepeno hlade 24h.Umesto toga možete tegle da stavite u zagrejanu rernu i sterilišete ih 1 sat na 100 stepeni.

Takođe, umesto prženja na ringli, možete šerpu sa paprikama da stavite u rernu i tako ih pržite, uz samo povremeno mešanje, na 180 (ili 200 što zavisi od rerne) stepeni dok ne ispari sva voda, a ajvar bude lepo upržen. Dalje uradite isto kad napunite tegle.

Naravno, sterilizacija u rerni, kao ni prženje ajvara u rerni, nije po starinskoj metodi pripreme, ali danas nam skraćuje vreme pripreme. Instagram









