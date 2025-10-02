Oduševljenje: Gabrijela Spanić se vraća na male ekrane

Na ogromnu radost svih ljubitelja latino drama, Una TV donosi jednu od najpoznatijih i najuzbudljivijih meksičkih telenovela – „Zlobnicu“. Ova bezvremenska priča o ljubavi i osveti, koja je pre gotovo tri decenije opčinila svet i stekla status globalnog fenomena, od 3. oktobra stiže da ponovo osvoji srca domaće publike.

Spremite se za strastvenu priču punu neočekivanih obrta, spletki i dvostrukih igara koje će vas držati bez daha od prve do poslednje epizode. Promo

U središtu radnje serije su dve identične sestre bliznakinje, Paola i Paulina, koje su razdvojene još u detinjstvu. Paola, prelepa ali hladna i manipulativna, vodi raskošan život uz bogatog supruga Karlosa Bernala. Paulina, povučena i dobra, živi skromno i sanja o jednostavnoj sreći. Njihovi životi se ukrštaju kada Paola smisli đavolski plan – da prisili svoju sestru da je zameni u njenom domu i braku, dok ona odlazi da uživa u zabranjenim strastima. Dok živi u “tuđoj koži”, Paulina polako osvaja Karlosovo srce, uverenog da pored sebe i dalje ima svoju suprugu. Hoće li ljubav rođena iz laži preživeti istinu?

Ulogu obe sestre, i dobre i zle bliznakinje, maestralno je odigrala Gabrijela Spanić, glumica koja je zahvaljujući ovoj seriji postala internacionalna zvezda i zaštitno lice latino sapunica. Njena sposobnost da u istom kadru dočara dva potpuno različita karaktera oduševila je kritiku i publiku širom sveta. Spanićeva se i danas smatra jednom od najprepoznatljivijih diva telenovela, a „Zlobnica“ njenim najvažnijim profesionalnim trijumfom.

Serija je ubrzo po emitovanju oborila rekorde gledanosti u Meksiku, a zatim i u brojnim zemljama Latinske Amerike, Evrope i Azije. Postala je sinonim za napete zaplete i šokantne preokrete, serija o kojoj se pričalo, koja se reprizirala bezbroj puta i koja je generacije uvodila u svet latino drama.

Zanimljivosti koje možda niste znali:

· Popularna „La Usurpadora“ je emitovana u više od 120 zemalja i prevedena na preko 20 jezika.

· Nakon završetka glavne priče, napravljena je epizoda specijal pod nazivom “Más allá de… La Usurpadora” — koja pokazuje šta se dešava sa likovima godinu dana nakon završetka serije.

· Pre nego što je izabrana Gabrijela Spanić, za uloge Paole i Pauline razmatrana je čuvena Talija koja je odbila ovaj projekat zbog obaveza na svom muzičkom albumu.

· Serija je često nazivana “kraljicom rejtinga” zahvaljujući izuzetno visokoj gledanosti.

· Gabrijela vuče korene i sa naših prostora – iako je rođena u Venecueli, njen otac je hrvatskog porekla.

· Baš kao i u seriji, i u stvarnom životu Gabrijela ima sestru bliznakinju – Danijelu Spanić – koja je u „Zlobnici“ često bila njena dvojnica i pomagala u snimanju scena u kojima se obe sestre pojavljuju zajedno.

Promo

„Zlobnica“ nije samo priča o zameni identiteta – to je univerzalna saga o ljubavi koja se rađa tamo gde je najmanje očekujemo, o osveti koja na kraju može da uništi i onoga ko je sprovodi, i o snazi dobrote koja menja živote. Kroz lik Paulinine tihe hrabrosti i Paoline opasne zavodljivosti, serija istražuje večita pitanja: može li laž ikada dovesti do istinske sreće, da li ljubav ume da preživi izdaju i ostane čista, i da li dobrota na kraju uvek trijumfuje nad zlom?

Od 3. oktobra, radnim danima u 20.40 časova, Una televizija vas poziva da uživate u jednoj od najomiljenijih telenovela ikada. Ova strastvena priča o ljubavi, osveti i dvostrukoj igri i danas će vas držati prikovane za male ekrane, sa istim žarom i uzbuđenjem kao i pre skoro tri decenije. Promo









