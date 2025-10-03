Miloš Timotijević je imao 22, a ona 47: Svakog petka sam odlazio kod nje, umrla je od zapaljenja pluća

Proslavljeni glumac Miloš Timotijević nikada nije pričao o o privatnom životu. Međutim, prilikom gostovanja u emisiji „Ordinacija” na RTS-u pre koju godinu otkrio je tešku životnu priču koja je počela kada je bio mali.

Naime, majka Miloša Timotijevića obolela je od multiple skleroze kada je on imao tri godine. Mateja Stanisavljevic/ATA Images

- Njoj se oduzela cela leva strana i to baš pri silasku niz stepenice. To je bilo dosta traumatično. Ja sam tada bio vrlo mali i ne sećam se tačno tog perioda. Više ga znam iz priče. Ona je imala 28 godina. Prošle su dve ili tri godine dok njoj nije dijagnostikovana multipla skleroza osmdesete ili osmdeset prve godine. Tada se o njoj nije mnogo znalo, a nije bilo ni lekova za nju. Bolest je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti - rekao je Miloš i dodao:

- Moje celokupno odrastanje bilo je fokusirano na mamu. Tata nije bio uključen u tu priču jer su moji bili razvedeni. Baka i deka su bili usmereni na taj deo.

- Pet i po do šest godina pre smrti pala je u krevet i više nije ustala. Umrla je od zapaljenja pluća - kaže Timotijević u pomenutoj emisiji i ističe da te to formira kao ličnost u tim godinama.

- Svakog petka sam odlazio kod majke na selo, njoj je to mnogo značilo. Baš ju je pogodilo, psihološki, imala je velike probleme kako sa tim psihički da se nosi. Imala je užasne bolove u nogama. Početkom 1997. godine već se predala - kaže Timotijević.

Njegova majka je poslednjih nekoliko godina života bila je nepokretna, a preminula je 1997. u 47. godini, kada je glumac imao svega 22 godine.

- Čitav taj period bio je grozan. Imali smo sankcije, do lekova se teško dolazilo, baš je bilo strašno, snalazili smo se kako smo znali i umeli. Mateja Stanisavljevic/ATA Images

- Inače, lekovi koji se danas koriste u terapiji multiple skleroze služe samo da se bolest uspori, a ne u potpunosti sanira, pošto je u pitanju autoimuno oboljenje, telo praktično samo sebe napada. Još nije otkriven njegov uzrok, mada postoji nekoliko organizacija u svetu koje to ispituju i nadam se da će uskoro doći do nekih konkretnijih rezultata, jer će onda lečenje pacijenata biti mnogo lakše - rekao je jednom prilikom proslavljeni glumac.

Kako bi u društvu podigao svest o ovom teškom oboljenju centralnog nervnog sistema, Miloš aktivno učestvuje u radu MS platforme.









