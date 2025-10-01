Kit Urban već ima novu devojku, Nikol veoma povređena

Jedan od najpoznatijih i najslavnijih parova Holivuda, glumica Nikol Kidman i kantri pevač Kit Urban, zvanično su se razveli, nakon što su prethodnih meseci živeli odvojeno. Prema pisanju medija, upravo je Nikol ta koja je podnela zahtev za razvod, iako je, navodno, želela da brak opstane.
S druge strane, Kit je, kako se tvrdi, već započeo novu ljubavnu priču.
Tokom gotovo dvadeset godina zajedničkog života, Nikol i Kit su izgradili porodični dom i dobili dve ćerke – Sandej Rouz i Fejt Margaret. Iako izvori bliski paru tvrde da među njima i dalje postoje emocije, ističu da više ne funkcionišu kao partneri i da su se njihovi životi nepovratno razdvojili.
Kit Urban i Nikol važili su za najstabilniji par u Holivudu
Njihov brak dugo je bio smatran jednim od najskladnijih u svetu šou-biznisa. Međutim, sve češće profesionalne obaveze udaljavale su ih – Nikol je bila posvećena filmskim projektima, dok je Kit obilazio svet na muzičkim turnejama. Vremenom, ta razdvojenost je ostavila traga i dovela do emotivne distance, navodi Tportal.
Pročitajte Megan Markl otvorila vrata porodičnog doma u Montesitu, dnevna soba daleko od kraljevskog dvora, na krevetu Hermes prekrivač
Ubrzo nakon što su se pojavile vesti o razvodu, pojavile su se i glasine o Kitovoj novoj vezi. Kako navode izvori iz Nešvila, njegova nova partnerka više nije tajna – veza je, navodno, već dobro poznata u lokalnoj zajednici. Iako, navodn,o nije iznenađena time što Kit ima novu partnerku, Nikol je, prema rečima izvora, ipak emotivno pogođena tom situacijom. Nije potvrđeno da je nova veza bila direktan uzrok njihovog razlaza, ali svakako je dodatno zakomplikovala već poljuljan odnos.
- Sve ukazuje na to da je Kit sa drugom ženom. Recimo samo da Nikol to ne poriče, ali je i dalje u šoku - navode izvori bliski glumici, prenosi CdM.
Slične Vesti
Lice je zategla botoksom, ali kad joj vidite telo... Nikol Kidman uslikana u kupaćem, šta sad kažete FOTO
Nikol Kidman uslikana u kupaćem kostimu
10/03/2023Saznajte više
Pročitajte još
Džordž Kluni doneo najtežu životnu odluku, povlači se iz glume, kraj
Džordž Kluni se povlači iz glume, prenose svetski mediji
01/10/2025Saznajte više
Horoskop za 1. oktobar: Lava neko hoće da prevari, Blizanci pred zdravstvenim problemima
Horoskop za horoskop za 1. oktobar 2025. godine je pred vama
01/10/2025Saznajte više
Da li biste ih obuli? Cipele Zorice Brunclik su priča za sebe
Cipele Zorice Brunclik su priča za sebe
30/09/2025Saznajte više
Nije postao glumac, ali jeste uspešan: Obišao svet, oženio Ruskinju, a evo čime se dans bavi Malik iz filma "Otac na službenom putu"
Malik iz filma "Otac na službenom putu" danas je uspešan kuvar
30/09/2025Saznajte više
Slavko Štimac: Stereotip je da stariji ljudi kad dođu u godine ne znaju šta će sa sobom
Slavko Štimac igra glavnu ulogu u seriji “Miholjsko leto”
30/09/2025Saznajte više
Ćerka Nevene Božović krenula u vrtić, a pevačica otkriva: Dva puta sam išla u prvi razred
Ćerka Nevene Božović krenula u vrtić
30/09/2025Saznajte više
Komentari (0)