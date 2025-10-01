Mišel Fajfer postala baka. Ova vest obišla je svetske medije, a kuriozitet je da se za nju saznalo sasvim slučajno, i to sa godinu dana zakašnjenja.
Jedna od najlepših glumica Holivuda, koja je u aprilu napunila 67 godina, uvek je bila posvećena porodici.
Sada je posebno izbirljiva kada je reč o novim ulogama, a za to ima i te kako opravdan razlog.
- Nemam vremena ni želje da toliko dugo budem odsutna. Svesna sam da mi je ostalo ograničeno vreme, a sad ću prvi put reći da sam prošle godine postala baka. Bila sam vrlo tiha o tome, ali to je raj. Neverovatno je. Da sam znala da ću postati baka, ne bih uzimala toliko posla. Ali, uživala sam u svemu i zahvalna sam na tome – rekla je Mišel Fajfer gostujući u podkastu "Smartless".
Pročitajte Razvode se Nikol Kidman i Kit Urban posle 19 godina braka
Mišel Fajfer duže od tri decenije je u braku sa scenaristom i producentom Dejvidom E. Kelijem. Par ima dvoje dece – ćerku Klaudiju Rouz (32) i godinu dana mlađeg sina Džona Henrija.
Glumica je 1993. godine usvojila devojčicu, a već naredne godine dobila je biološkog sina.
Iako je otkrila da je postala baka, Mišel Fajfer je ostala dosledna svom stavu da ne detaljiše previše o privatnom životu, pa tako nije precizirala da su ćerka ili sin dobili dete, kao ni da li je reč o dečaku ili devojčici.
Pročitajte još
Godinu dana je čuvala tajnu: Mišel Fajfer postala baka
Mišel Fajfer postala baka
01/10/2025Saznajte više
Kit Urban već ima novu devojku, Nikol veoma povređena
Kit Urban ima novu devojku, bruje svetski mediji
01/10/2025Saznajte više
Džordž Kluni doneo najtežu životnu odluku, povlači se iz glume, kraj
Džordž Kluni se povlači iz glume, prenose svetski mediji
01/10/2025Saznajte više
Da li biste ih obuli? Cipele Zorice Brunclik su priča za sebe
Cipele Zorice Brunclik su priča za sebe
30/09/2025Saznajte više
Nije postao glumac, ali jeste uspešan: Obišao svet, oženio Ruskinju, a evo čime se dans bavi Malik iz filma "Otac na službenom putu"
Malik iz filma "Otac na službenom putu" danas je uspešan kuvar
30/09/2025Saznajte više
Slavko Štimac: Stereotip je da stariji ljudi kad dođu u godine ne znaju šta će sa sobom
Slavko Štimac igra glavnu ulogu u seriji “Miholjsko leto”
30/09/2025Saznajte više
Komentari (0)