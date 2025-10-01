Godinu dana je čuvala tajnu: Mišel Fajfer postala baka

Mišel Fajfer postala baka. Ova vest obišla je svetske medije, a kuriozitet je da se za nju saznalo sasvim slučajno, i to sa godinu dana zakašnjenja.

Jedna od najlepših glumica Holivuda, koja je u aprilu napunila 67 godina, uvek je bila posvećena porodici.

Sada je posebno izbirljiva kada je reč o novim ulogama, a za to ima i te kako opravdan razlog.

- Nemam vremena ni želje da toliko dugo budem odsutna. Svesna sam da mi je ostalo ograničeno vreme, a sad ću prvi put reći da sam prošle godine postala baka. Bila sam vrlo tiha o tome, ali to je raj. Neverovatno je. Da sam znala da ću postati baka, ne bih uzimala toliko posla. Ali, uživala sam u svemu i zahvalna sam na tome – rekla je Mišel Fajfer gostujući u podkastu "Smartless".

Pročitajte Razvode se Nikol Kidman i Kit Urban posle 19 godina braka

Mišel Fajfer duže od tri decenije je u braku sa scenaristom i producentom Dejvidom E. Kelijem. Par ima dvoje dece – ćerku Klaudiju Rouz (32) i godinu dana mlađeg sina Džona Henrija. Photo by Jesse Grant/Getty Images for The Environmental Media Association

Glumica je 1993. godine usvojila devojčicu, a već naredne godine dobila je biološkog sina.

Iako je otkrila da je postala baka, Mišel Fajfer je ostala dosledna svom stavu da ne detaljiše previše o privatnom životu, pa tako nije precizirala da su ćerka ili sin dobili dete, kao ni da li je reč o dečaku ili devojčici.









