Era Svetislava Pešića je završena! Dušan Alimpijević je novi selektor košarkaške reprezentacije Srbije

Izgleda da je definitivno kraj. Čuvenom Svetislavu Pešiću u ponoć ističe ugovor večeras u ponoć sa reprezentacijom i po svoj prilici neće biti produžen, a odavno se šuška iz izvora bliskih KSS ko će biti novi selektor košarkaške reprezentacije Srbije.
Spekulisalo se između tri imena - Saše Obradovića, Dušana Alimpijevića i Aleksandra Saše Đorđevića, a po svemu sudeći najmlađi od njih trojice biće na čelu naših sjajnih momaka.
KSS i Alimpijević još uvek nisu ništa potpisali, niti to mogu pre sutrašnjeg dana, kada Pešiću i zvanično istekne ugovor.
Ono što znamo jeste da pregovori idu u dobrom pravcu i da najperspektivniji mladi trener Srbije uskoro može da zauzme klupu naše reprezentacije. Alimpijević je od starta bio kandidat broj 1 u očima čelnih ljudi KSS, a po svemu sudeći, na kraju će baš imati najveću šansu da postane novi selektor.
Alimpijević trenutno radi kao trener Bešiktaša, a u interesu turskog kluba i samog trenera je da mladi strateg paralelno vodi i klub i reprezentaciju.
Ako do ozvaničenja i dogovora sa klubom iz Turske dođe, nekadašnjem treneru Crvene zvezde sigurno neće biti lako da popuni cipele legendarnog Karija. Jedno je sigurno - sam Pešić je imao učešće u izboru.
Pročitajte Smenjen Svetislav Pešić? Oglasio se Košarkaški savez Srbije
Dušan Alimpijević je rođen pre 39 godina u Lazarevcu i trenutno važi za jednog od najtalentovanijih srpskih košarkaških trenera, a karijeru je započeo pre 12 godina kao jedan od najmlađih trenera ikada.
Alimpijević je u trenerskoj karijeri radio u FMP-u, Crvenoj zvezdi, a potom beležio sjajne rezultate sa Bursom, koji su ga preporučili Bešiktašu. Sa reprezentacijum prvi cilj će biti plasman na Svetsko prvenstvo koje se 2027. godine održava u Kataru.
