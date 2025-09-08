Svetislav Pešić nije više selektor košarkaša Srbije.
Rukovodstvo Košarkaškog saveza danas je prvo donelo odluku o razlazu sa selektorom posle eliminacije u osmini finala Evropskog prvenstva, a potom je njemu saopštena odluka, saznaje "Tanjug".
Ovakva odluka dolazi nakon debakla srpske reprezentacije na Eurobasketu u Rigi, gde su naši košarkaši ispali u osmini finala od selekcije Finske.
Pešić je mesto selektora Srbije preuzeo je 2021. godine pred Eurobasket, gde je Srbija 2022 godine bila izbačena u osmini finala, ali protiv selekcije Italije.
Nakon toga je Srbija je na Mundobasketu uzela srebrnu medalju, a na Olimpijskim igrama bronzanu, da bi godinu dana kasnije ponovili neuspeh iz 2022 godine.
Pešić je sa Srbijom napravio jedan od najvećih uspeha naše košarke, osvojivši Evropsko prvenstvo 2001 godine i Svetsko prvenstvo 2002 godine.
Međutim, ubrzo nakon vesti koja je odjeknula poput bombe, oglasio se i Košarkaški savez Srbije otkrivši pravu istinu, njihovo saopštenje prenosimo u celosti:
- Košarkaški savez Srbije obaveštava javnost da su informacije koje su se pojavile u pojedinim medijima, a koje se odnose na razrešenje Svetislava Pešića sa mesta selektora muške seniorske reprezentacije Srbije – netačne.
Svetislav Pešić ima ugovor sa KSS do 30. septembra 2025. godine. Rukovodstvo Košarkaškog saveza Srbije razgovaraće narednih dana sa selektorom, analizirati rezultat sa Evropskog prvenstva i doneti odluku koja je u interesu srpske košarke i našeg nacionalnog tima.
KSS stoji iza selektora Pešića koji je doneo poslednje dve zlatne medalje naše repezentacije, predvodio Srbiju do odličja na prethodna dva takmičenja i vratio kult reprezentacije i veru navijača.
Košarkaški savez Srbije apeluje na sve medije da informacije u vezi sa radom Saveza i reprezentacije pre objavljivanja provere kod zvaničnih izvora, kako bi se izbegle dezinformacije koje mogu da nanesu štetu srpskoj košarci.
KSS će i ubuduće blagovremeno i transparentno obaveštavati javnost o svim relevantnim odlukama i aktivnostima
