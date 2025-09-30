Tužna godišnjica smrti Tome Zdravkovića, Gordana u suzama: Sahranila sam sestrića

Danas se obeležava godišnjica smrti legendarnog pevača Tome Zdravkovića. Prošlo je čak 34 godine od kada je muzičar preminuo usled teške i retke bolesti, a danas na Centralnom groblju izlaze njegovi najbliži da mu odaju počast.

Gordana Zdravković, udovica Tome Zdravkovića, stigla je na pomen pevaču i kako je rekla ova je najtužnija do sad jer je pre sam dolazak u Srbiju izgubila i sestričina. Antonio Ahel/ATAImages

- Pre nedejlu dana mi je preminuo sestrić. Dan pre nego što sam krenula, on je umro, i ništa me ne sačeka dobro - rekla je udovica Tome Zdravkovića.

- Prošlo je 34 godine, kao četri, kao da je juče umro. Uvek mi nedostaje, u svim trenucima, i ovde i tamo. Ovde mi je teže jer imam utisak da se ovde srećem s njim i zato i dolazim - dodala je Gordana sa suzama u očima.

- Pamtim sve u vezi s njim. Ja sa njim živim sve ove godine - rekla je udovica, koja je primetila da veoma malo kolega, pogotovo mlađih kolega Tome Zdravkovića, se sete se Tomu.

Jedna od retkih koja dolazi svake godine na pomen jeste i Jovana Tipšin, koja nije poznavala Tomu.

Na večnoj kući legendarnog muzičara okupili su se ljudi koji su cenili njegov lik i delo. Tomina udovica Gordana stigla je na groblje sa prijateljicom. Čim je izašla iz kola iznela je i veliki buket prirodnih ruža.

Udovica je poljubila nadgrobni spomenik I zapalila sveće. Nakon toga ona je uz pomoć prijatelja iznela posluženje, a iznervirala se što je zaboravila da kupi vodu. Antonio Ahel/ATAImages










