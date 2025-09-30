Danas se obeležava godišnjica smrti legendarnog pevača Tome Zdravkovića. Prošlo je čak 34 godine od kada je muzičar preminuo usled teške i retke bolesti, a danas na Centralnom groblju izlaze njegovi najbliži da mu odaju počast.
Gordana Zdravković, udovica Tome Zdravkovića, stigla je na pomen pevaču i kako je rekla ova je najtužnija do sad jer je pre sam dolazak u Srbiju izgubila i sestričina.
- Pre nedejlu dana mi je preminuo sestrić. Dan pre nego što sam krenula, on je umro, i ništa me ne sačeka dobro - rekla je udovica Tome Zdravkovića.
- Prošlo je 34 godine, kao četri, kao da je juče umro. Uvek mi nedostaje, u svim trenucima, i ovde i tamo. Ovde mi je teže jer imam utisak da se ovde srećem s njim i zato i dolazim - dodala je Gordana sa suzama u očima.
- Pamtim sve u vezi s njim. Ja sa njim živim sve ove godine - rekla je udovica, koja je primetila da veoma malo kolega, pogotovo mlađih kolega Tome Zdravkovića, se sete se Tomu.
Pročitajte Svako bi u životu trebalo da ima jednu Gocu - Sanja Marković očarala nas je u filmu “Toma”
Jedna od retkih koja dolazi svake godine na pomen jeste i Jovana Tipšin, koja nije poznavala Tomu.
Na večnoj kući legendarnog muzičara okupili su se ljudi koji su cenili njegov lik i delo. Tomina udovica Gordana stigla je na groblje sa prijateljicom. Čim je izašla iz kola iznela je i veliki buket prirodnih ruža.
Udovica je poljubila nadgrobni spomenik I zapalila sveće. Nakon toga ona je uz pomoć prijatelja iznela posluženje, a iznervirala se što je zaboravila da kupi vodu.
Slične Vesti
Kako je Aco Pejović razočarao udovicu Tome Zdravkovića: Gordana bez pardona sve iznela u javnost
Aco Pejović razočarao udovicu Tome Zdravkovića
09/10/2023Saznajte više
Sin Tome Zdravkovića nije došao ocu na grob, udovica Gordana otkriva: Očajan je, nije želeo da se sretne sa...
Sin Tome Zdravkovića nije došao ocu na pomen
03/10/2023Saznajte više
Pročitajte još
Tužna godišnjica smrti Tome Zdravkovića, Gordana u suzama: Sahranila sam sestrića
Udovica Tome Zdravkovića slomljena zbog smrti sestrića
30/09/2025Saznajte više
Razvode se Nikol Kidman i Kit Urban posle 19 godina braka
Razvode se Nikol Kidman i Kit Urban posle 19 godina braka
30/09/2025Saznajte više
Snovi se ostvaruju! Otkriven pol bebe Milice Todorović
Pol bebe Milice Todorović otkriven, pevačica presrećna
30/09/2025Saznajte više
Novi tragač u "Poteri" zahvaljujući košarci obišao svet, maštao da postane umetnik, a njoj ne može da kaže NE!
Dušan Macura je novi tragač u Poteri
29/09/2025Saznajte više
Sve je očarala kao Milevina ćerka Natalija, Marijina majka sušta je suprotnost
Majka Marije Vicković bila joj je uzor za ulogu Natalije
29/09/2025Saznajte više
Šta ćemo sad? Evo u čijim rukama je završio bidermajer Suzanine ćerke
Bidermajer Teodore Kunić završio u rukama njene sestre
29/09/2025Saznajte više
Komentari (0)