Snovi se ostvaruju! Otkriven pol bebe Milice Todorović

Svi smo se mnogo obradovali kada smo letos saznali da je Milica Todorović u blagoslovenom stanju!
Znamo koliko je popularna pevačica priželjkivala da se ostvari u ulozi majke a sada je otkriven i pol bebe Milice Todorović.
Naime, na poslednjem ultrazvučnom pregledu muzičkoj zvezdi su otkrili da čeka sina.
- U trenutku kada joj doktori saopštili da čeka devojčicu bila je van sebe od sreće! Na poslednjem ultrazvuku desio se preokret. Doktori su shvatili da Milica, ipak, čeka sina! Na ranijim pregledima beba je bila okrenuta tako da nije moglo jasno da se vidi kog je pola - kaže sagovornik Informera.
Todorovićeva je u vezi sa trideset sedmogodišnjim ekonomistom koji ne želi da se eksponira medijski, što ona izuzetno poštuje pa se po saznanju lepih vesti odmah povukla u medijsku ilegalu.
Pročitajte Milica Todorović otkrila detalje udaje - Volela bih da...
- Milica je srećna kao nikada ranije! Godinama je priželjkivala da postane majka i želja će joj se napokon ispuniti. Uživa u trudnoći i trudi se da se potpuno isključi iz estradnih dešavanja. Vreme uglavnom provodi u Beogradu, a partner se trudi da joj u svemu ugodi.
Tretira je kao pravu kraljicu, a u posetu joj često dolazi i majka Jasmina, koja je presrećna što će postati baka i potpuno je razmazila ćerku. Pomaže joj, daje savete i sprema sve što poželi. Milica je najsrećnija što ima takvu porodicu i što se svi trude da joj olakšaju i ulepšaju trudničke dane - rekao je sagovornik.
Kako su mediji ranije pisali Milica je samo dva meseca posle raskida uplovila u novu ljubavnu vezu, međutim, novog partnera nije eksponirala u javnosti.
Nakon dva meseca veze pevačica je ostala u drugom stanju zbog čega je otkazala i sve nastupe.
- Hvala na čestitkama i hvala što poštujete moju privatnost - kratko je rekla Milica koja je potvrdila vesti o trudnoći.
