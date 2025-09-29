Novi tragač u "Poteri" zahvaljujući košarci obišao svet, maštao da postane umetnik, a njoj ne može da kaže NE!

Nova sezona kviza "Potera" predstavila je novog tragača. Dušan Macura, koga televizijski gledaoci znaju kao učesnika brojnih kvizova, u kojima je pokazao besprekorno znanje, večeras se prvi put našao sa "suprotne strane".
Istini za volju, do sada smo ga gledali u novom kvizu "Superpotera", a sada je došao na mesto koje je ostalo upražnjeno nakon preranog odlaska Milorada Milinkovića.
Dušan Macura, pre nekog vremena dao je intervju za HELLO!, u kojem je rekao nešto više o svom životu.
Zahvaljujući dugogodišnjoj uspešnoj košarkaškoj karijeri obišao je "pola sveta", a od svih gradova koje je posetio dva posebno pamti.
- U najlepšem sećanju mi je ostao život u Lisabonu, ali lep mi je bio i norveški Bergen, mada prilično kišovit. Norveška ima predivnu prirodu.
Pročitajte Druga strana Miloša Teodosića - Plakao sam stalno, non stop kada izgubim ja sam plakao, a onda sam doneo odluku
Sport ga je, kako je rekao, naučio disciplini, radnim navikama, solidarnosti, timskom radu.
- Sve se to može i te kako primeniti u životu van sporta. Nije laž kad se kaže da asistencija u košarci usreći tri osobe: trenera, igrača koji asistira i onog koji realizuje asistenciju. Nesebičnost i briga za bližnjeg svog, to mi je pri vrhu.
Govoreći o svom obrazovanju, Dušan Macura je istakao:
-Završio sam O.Š. “Vladimir Rolović” i, nekada Petnaestu, a sada gimnaziju “Patrijarh Pavle”. Za dalje akademsko uzdizanje nije bilo prostora, jer je profesionalni sport postao primaran. Da sam mogao, sigurno bih izabrao istoriju umetnosti koju je završio moj stariji brat Boris. Obojica smo od malena bili pod uticajem našeg teče Branislava Markovića,, akademskog slikara. Videvši tečina dela, čuveni Ljuba Popović je rekao: “E, ovo vam je slikarstvo!”
Odgovarajući na pitanje postoji li u njegovom životu osoba kojoj ne može reći "ne", odgovorio je:
- Pošto još uvek nisam roditelj, svoj dragoj dečici mojih bliskih ljudi teško mogu reći ne. Ali, oni su divna i vaspitana deca pa mi nije ni teško. Takođe, svojoj majci ništa ne mogu odbiti.
