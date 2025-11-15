HELLO! iza scene: Dušan Macura otkriva šta bi, da može, pitao Milorada Milinkovića, kao i da li je vreme za ljubav

Tokom aktivne košarkaške karijere Dušan Macura nosio je crveno-beli dres, ali je igrao i za brojne klubove iz inostranstva. Pre nekoliko godina zablistao je u “Slagalici”, gde je pokazao izuzetno znanje i obrazovanje, a onda je njegova kvizaška karijera krenula uzlaznom putanjom. Uz Milicu, Žarka i Milana svake nedelje gledamo ga u dva popularna kviza. Marko Todorović

Da vam je neko prošle godine u ovo vreme rekao da ćete sedeti u stolici tragača, šta biste odgovorili?

- Prošle godine u ovo vreme već sam uveliko bio u pripremama za tragača, ali pre godinu i po nije se još ni pominjala ta opcija. Realno, ni slutio nisam da bih mogao biti u toj poziciji. Ali, kad su me pozvali i rekli da sam jedan od kandidata za obe verzije kviza, znao sam da je za nijansu lakša “Superpotera” od “Potere”. Prosto, timski sport je lakši od individualnog. A opet, u “Poteri” si sam svoj majstor. Tu se poverenje i odgovornost za ukazanu priliku ne sme prokockati, tako da samo najtemeljniji mogući pristup dolazi u obzir. Srećom, od starta imam super komunikaciju sa kolegama i sve je išlo mnogo lakše nego što se u prvi mah činilo. Hvala im svima beskrajno na tome. Pokajao bih se da nisam prihvatio ponudu.

Da možete, koje pitanje biste sada postavili Miloradu Milinkoviću?

- Sigurno ništa u vezi “Potere” ili “Superpotere” jer mi je Milorad od prvog trenutka ukazao poverenje i bio spreman na saradnju. Pitao bih ga kada i gde mogu da dođem na neki njegov filmski set i prisustvujem snimanju. Bilo je takvih planova, ali je život još jednom pokazao kako surov može biti. Svi smo mnogo siromašniji zvog njegovog odlaska, ko zna koliko bismo samo anegdota doživeli u zajedničkoj saradnji samo da se ukazala prilika.

Ko vam je prvi čestitao 45. rođendan?

- To se menja iz godine u godinu, a ove je, ako me sećanje dobro služi, drugarica iz San Franciska. Zbog vremenske razlike to je nekako bilo i logično. Posle nje moji najbliži. Braca Nadeždić

Kome poveravate svoje tajne?

- Nemam neke posebne tajne, ali imao bih kome da se poverim ako bih došao u tu situaciju.

Da li u vašem životu ima mesta za ljubav?

- Za ljubav uvek ima mesta, ona vreba sa svih strana.

U kojim situacijama kažete sebi: “Misliću o tome sutra”?

- Od onih sam ljudi koji se trude da ako nešto mogu da obave odmah, to i urade. Evo, ipak, nešto na tu temu. Nedavno smo završili novu turu “Superpotere”, a ja sam u nekom ritmu da bar jednu oblast ili temu pređem na dnevnom nivou. E sad, usled obimnog snimanja, u ovom periodu sklon sam da za sutra ostavim dnevnu dozu saznanja. Da se mozak malo odmori. (smeh) Youtube Screenshot

Kviz vam je, posle košarke, doneo novi vid popularnosti. Koliko puta vas u toku dana zaustave na ulici da zamole za selfi?

- Imam utisak kao da se moja košarkaška karijera desila u nekom drugom životu. Moja kviz priča je prisutna, evo, skoro šest godina pa je i prirodno da zauzme mnogo više prostora. Ako sam duži period u toku dana u gradu bude i po desetak fotkanja i upoznavanja. Sve je uvek u prijatnom tonu, valjda se ljudima dopada moj pozitivan stav i pristu. Trudim se da im objasnim da nije ništa teško, da je meni učešće u kvizu vrhunska zabava i nešto predivno, pa samim tim sve izgleda veselo i vedro. I obavezno ih ohrabrujem da se prijave i osete ono o čemu im pričam.





