Aleksandar je zaspao i nije se probudio, tuga za sinom Mirka Kodića naterala na jedno: U dvorištu, ispred kuće sam zasadio drvo

Mirko Kodić dve godine posle stravične tragedije otvorio dušu
U oktobru navršiće se duge dve godine kako je prerano ugašen život sina Mirka Kodića. Aleksandar Kodić iznenada je preminuo 28. oktobra 2023. godine ostaviviši iza sebe neutešnog oca i majku Jasnu. Bilo mu je samo 30 godina kada je legao da spava i više se nije probudio.
- Pa šta da vam kažem, a da vas ne slažem? Isto kao i prvog dana, ali spašava me ta moja harmonika, ta putovanja, nastupi… Kad ostanem sam, kad se svetla pogase – boli do koske, ali držim se. Ja sam nekako prihvatio da je moralo tako da se desi. Nije bilo ništa u mojoj moći. Bog je tako rekao i takva mu je bila sudbina – rekao je Kodić za Informer pre nekoliko meseci, vidno potresen, pa dodao kroz suze:
Pročitajte Čuo se jecaj iz harmonike - Mirko Kodić posle gubitka sina zasvirao najtužniju pesmu VIDEO
- On će zauvek biti deo ove porodice, iako više fizički nije prisutan. Međutim, supruga moja to teško podnosi. Mnogo je oronula, ne može da se pomiri s tim... Preminula mi je i tašta, sahranili smo je pre šest dana...
Mirko Kodić smrt sina nikada neće prežaliti, ali je našao jedan poseban način da svakog dana bude sa svojim Aleksandrom. Na svom imanju posadio je drvo, simbol života koji je prerano ugašen.
- Ja sam u svom dvorištu posadio drvo za mog sina. Zove se Aleksandrovo drvo. Svaki dan ga mazim i pričam mu… Eto, to mi daje neku utehu, neku nadu da me čuje, da zna da je zauvek sa nama - rekao je neutešni otac.
Pročitajte Do sada te je majka čuvala, a od sada anđeli... Kodićeva supruga objavila potresnu čitulju sinu Aleksandru
Aleksandrova sahrana bila je najtužnije mesto na svetu tog 1. novembra 2023. godine na groblju Lešće. Neutešna majka, sinu je poslala poslenju poruku i to čituljom koja i danas budi samo najiskrenije i najtužnije emocije.
- Živote majkin, sve majkino na svetu, dušo moja! Ljubila majka sina svog jedinog! Zašto me, sine, ostavi, rekao si da nikada nećeš! Šta će pusta majka bez tebe, za tebe je majka živela! Niko mi nije javio da dragi Bog ima neki plan za tebe... Samon, On zna zašto mi te je uzeo, trebaju mu samo čiste duše! Do sada te je majka čuvala i pazila, a od sada neka te anđeli čuvaju. Ljubi majka - piše u čitulji koju je napisala Jasna.
Život posle sinovljeve smrti je, kako kaže Mirko u najnovijem intervjuu za Blic, bio jako težak, ali uspomene na njega ne blede. Iz stanja u kom se nalazio ga je jedino spasila harmonika, ali i porodica koja mu je uvek vetar u leđa.
- Da nije muzike i moje harmonike, ja ne znam kako bih preživeo. Prvo je Šaban otišao, pa me je moj sin napustio, moj spas je moja harmonika, muzika i ne dam se. Najveća podrška mi je moja porodica, publika koja me voli širom sveta. Mnogo mi sin nedostaje. Svaki dan palim cigaretu za njega, svaki dan pijemo kafu, idem na groblje svake subote, ili kad mogu ako imam obaveza. On je sa mnom. Evo i večeras sam na nastupu, ali je on sa mnom.
