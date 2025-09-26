Ovaj poznati muzičar je rođeni brat Nine Seničar i juče se oženio! Neverovatno koliko liče FOTO

Pre nekoliko dana Nina Seničar je objavila fotografiju na Instagramu iz aviona, ne ističući gde se uputila. Međutim, to više nije tajna. Glumica i manekenka je stigla u rodnu Srbiju!
A povod ne može biti lepši... Naime, danas se brat Nine Seničar oženio dugogodišnjom partnerkom u Novom Sadu gde su priredili intimnu ceremoniju.
Jedna od najlepših i najuspešnijih Srpkinja poslednjih godina živi i radi u neposrednoj blizini Holivuda, gde gradi karijeru i gde je zasnovala porodicu.
U srećnom je braku sa glumcem Džejom Elisom, imaju ćerku Noru i sina Nou, lepu kuću u elitnom kvartu, ali zanosna Novosađanka ne zaboravlja ni svoje korene, ni one za koje je od prvog dana vezana.
Sada je u bračnu luku uplovio i Ninin mlađi brat - Mladen Seničar, a ona je sve objavila na instagramu uz čestitke mladencima:
- Oženih brata. Kunem se da nisam plakala sve vreme. Najlepši - napisala je Nina ispod objave, a s anjenom konstatacijom složiće se mnogi.
Inače malo ko zna da je brat Nine Seničar veoma uspešan u svojoj branši, te da karijeru gradi ne ističući u prvi plan da je mlađi brat jedne od najpoznatijih Srpkinja u svetu.
Mladen Seničar živi u Novom Sadu, bavi se muzikom i, kako stoji u opisu njegovog profila, član je rok benda "Northern Revival", kao i Istraživačko-razvojnog instituta za veštačku inteligenciju Srbije.
Nina povremeno podeli neku uspomenu sa bratom na mrežama, a fanovi su primetili i veliku sličnost između njih, pa je tako jedan od komentara glasio: "Baš ste slatki, ličite".
