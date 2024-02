Lep, zgodan i uspešan: Rođeni brat Nine Seničar je poznati muzičar, neverovatno koliko liče

Brat Nine Seničar je član rok benda

Nina Seničar, jedna od najlepših i najuspešnijih Srpkinja, poslednjih godina živi i radi u neposrednoj blizini Holivuda, gde gradi karijeru i gde je zasnovala porodicu.

U srećnom je braku sa glumcem Džejom Elisom, imaju ćerku Noru, lepu kuću u elitnom kvartu, ali zanosna Novosađanka ne zaboravlja ni svoje korene, ni one za koje je od prvog dana vezana.

Press Agency/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Da li ste znali da Nina Seničar ima zgodnog brata?

On se zove Mladen, a pomenula ga je na Instagramu jednim specijalnim povodom: “Happy birthday to my one and only, najlepši na svetu”.

Mladen Seničar živi u Novom Sadu, bavi se muzikom i, kako stoji u opisu njegovog profila, član je rok benda “Northern Revival”, kao i Istraživačko-razvojnog instituta za veštačku inteligenciju Srbije.

Instagram/ninasenicar

Nina je rođendanskim povodom objavila zajedničku fotografiju iz mlađih dana, a ono što su svi primetili je da izuzetno liče. Lepota im je, očigledno, u porodici. Instagram/ninasenicar