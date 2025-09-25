Jakov Piljikić proslavio 9. rođendan! Bajkovita proslava u porodičnom dvorištu, sve po želji slavljenika FOTO

Jakov Piljikić sinoć je proslavio 9. rođendan i imao žurku za pamćenje!
Ponosni roditelji osluškivali su želje njihovog starijeg mezimca i pretočili ih u stvarnost, jer je predivni dečak zaslužio da mu se ostvari baš sve što je zamislio.
Pevačicin stariji sin je sada veliki momak pa je u skladu sa tim i organizovana proslava u porodičnom dvorištu vile u Staroj Pazovi gde se okupilo Jakovovo celo društvo.
Drugari iz škole, komšije i članovi porodice u glas su mu pevali rođendansku pesmu, dok je on duvao devet svećica sa torte.
Ove godine dekoracija je bila u duhu omiljenog sporta slavljenika. Naime, on već godinama trenira džudo u Železničaru, te se upravo grb njegovog kluba našao na zidu za fotografisanje, dok je sve ostalo bilo u znaku džudoa, a pre svega rođendanska torta.
Kako je Jakov Piljikić porastao dovoljno da ga maskote više ne oduševljavaju, Seka je odlučila da za njega i njegove drugare priredi dan pun zabave.
Pročitajte Lepše nema ni u katalogu - Seka Aleksić renovirala dnevni boravak, ovo joj je omiljeni kutak
Ovoga puta iznajmila je privatnu igraonicu na otvorenom sa najrazličitijim vrstama trambolina i poligona, u kojima su deca uživala.
Uz to, slatki sto je obilovao najrazličitijim poslasticama, sokovima i đakonijama u kojima su uživali i mlađi i stariji gosti.
Dečija graja iz vile u Pazovi čula se do kasno u noć, a Seka nije krila da joj je srce puno zbog osmeha na licu njenjog dečaka.
Mi samo možemo da se pridružimo brojnim čestitkama koje pristižu na adresu u Staroj Pazovi od juče. Jakove, srećan i zdrav uvek bio!
Slične Vesti
Kad prvenac puni 7 godina! Seka Aleksić sinu Jakovu priredila rođendan iz snova, torta veća od slavljenika
Sin Seke Aleksić proslavio 7. rođendan
27/09/2023Saznajte više
Maskirani kriminalci upali u dom Seke Aleksić, po dvorištu leteli evri, i sve to zbog njega! FOTO
Sin Seke Aleksić proslavio šesti rođendan
06/10/2022Saznajte više
Pročitajte još
Jakov Piljikić proslavio 9. rođendan! Bajkovita proslava u porodičnom dvorištu, sve po želji slavljenika FOTO
Jakov Piljikić proslavio 9. rođendan
25/09/2025Saznajte više
Posle 16 godina napustio centar Beograda: Ovo je nova adresa Petra Strugara
Petar Strugar se odselio iz centra Beograda
25/09/2025Saznajte više
Sinovi Ane Franić prvi put u javnosti, povod je prelep
Sinovi Ane Franić kršteni u manastiru Svetog Luke u Župi Nikšićkoj
25/09/2025Saznajte više
Rijana rodila treće dete! Srećnu vest krila je 11 dana, a sada pokazala bebu neobičnog imena
Rijana rodila treće dete
25/09/2025Saznajte više
Stravične slike sa mesta nesreće: Darko i Katarina Lazić u teškom stanju prevezeni u bolnicu, vatrogasci pevača izvlačili iz olupine
Darko Lazić sa suprugom Katarinom doživeo tešku saobraćajnu nesreću
25/09/2025Saznajte više
Novak pokazao šta zaista misli o Jeleninoj rođenoj sestri?
Sestra Jelene Đoković u sjajnim je odnosima sa zetom
24/09/2025Saznajte više
Komentari (0)