Jakov Piljikić proslavio 9. rođendan! Bajkovita proslava u porodičnom dvorištu, sve po želji slavljenika FOTO

Jakov Piljikić sinoć je proslavio 9. rođendan i imao žurku za pamćenje!

Ponosni roditelji osluškivali su želje njihovog starijeg mezimca i pretočili ih u stvarnost, jer je predivni dečak zaslužio da mu se ostvari baš sve što je zamislio. Instagram

Pevačicin stariji sin je sada veliki momak pa je u skladu sa tim i organizovana proslava u porodičnom dvorištu vile u Staroj Pazovi gde se okupilo Jakovovo celo društvo.

Drugari iz škole, komšije i članovi porodice u glas su mu pevali rođendansku pesmu, dok je on duvao devet svećica sa torte.

Ove godine dekoracija je bila u duhu omiljenog sporta slavljenika. Naime, on već godinama trenira džudo u Železničaru, te se upravo grb njegovog kluba našao na zidu za fotografisanje, dok je sve ostalo bilo u znaku džudoa, a pre svega rođendanska torta.

Kako je Jakov Piljikić porastao dovoljno da ga maskote više ne oduševljavaju, Seka je odlučila da za njega i njegove drugare priredi dan pun zabave.

Ovoga puta iznajmila je privatnu igraonicu na otvorenom sa najrazličitijim vrstama trambolina i poligona, u kojima su deca uživala.

Uz to, slatki sto je obilovao najrazličitijim poslasticama, sokovima i đakonijama u kojima su uživali i mlađi i stariji gosti. Instagram

Dečija graja iz vile u Pazovi čula se do kasno u noć, a Seka nije krila da joj je srce puno zbog osmeha na licu njenjog dečaka.

Mi samo možemo da se pridružimo brojnim čestitkama koje pristižu na adresu u Staroj Pazovi od juče. Jakove, srećan i zdrav uvek bio! Instagram









