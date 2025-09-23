Sve je spremno za najvažniji dan! Milan Vasić krsti sina FOTO

Milan Vasić postao je tata preslatkog Despota 29. jula ove godine.
Popularni glumac nije krio koliko je srećan zbog rođenja naslednika, a svaki slobodan trenutak koristi da provede na najlepši mogući način - u porodičnom domu sa suprugom i sinom.
Upravo iz njihove oaze mira pojavila se najnovija fotografija na društvenim mrežama, tačnije Milan ju je objavio a na kojoj možemo videti da su Vasići spremni za važan dan u njihovim životima.
Milan Vasić je objavio belu tuniku koju će Despot nositi i na kojoj je ispisano njegovo ime, kao i simbol krsta.
- Despot se spremio za krštenje - napisao je ponosni tata.
Poznato je da je dramski umetnik veliki vernik i da kad god mu obaveze dozvole odlazi na rodno Kosovo, gde mu i dan danas žive roditelji pa se pretpostavlja da će upravo na tom svetom mestu i krstiti jedinca.
Da li će Despotov kum biti Milan Kalinić, Vasićev dugogodišnji prijatelj i kolega koji mu je bio svedok na tajnom venčanju sa Majom koje se održalo u martu ove godine, ostaje nam da vidimo.
Podsećanja radi, sin Milana Vasića došao je kao kruna ljubavi glumca i 18 godina mlađe Maje Ilijevski koju je upoznao preko zajedničkih poslovnih angažmana.
Varnice su odmah sevnule a kada je govorio u nekoliko navrata o lepoj supruzi, Milan je to radio isključivo u superlativu.
