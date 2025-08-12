29. jula ove godine Milan Vasić i njegova 18 godina supruga Maja dobili su sina kojem su dali ime Despot.
Dva dana kasnije popularni glumac izveo je ženu i naslednika iz porodilišta i odmah su se uputili ka porodičnom domu u Zemunu gde je novopečeni tata njegovim najmilijima napravio posebno iznenađenje.
Baloni su bili svuda po kući, mamu je čekala omiljena torta a od prvog sekunda od kada je Despota uzeo u ruke Milan Vasić potpuno isto kao supruga učestvuje u prvim danima sa bebom.
Prva slika tate i sina osvanula je još dok je Despot bio u porodilištu sa mamom, a maločas je Milan Vasić objavio prvu fotografiju sina iz porodičnog doma.
- Obećao mi je tata da ću za mesec dana ići na Kosovo i Metohiju - napisao je Milan i pokrenuo lavinu komentara.
Podsećanja radi, u martu ove godine nas je sve iznenadila vest da se proslavljeni dramski umetnik zarekao na večnu ljubav partnerki sa kojom duže vreme uživa u ljubavi daleko od očiju javnosti.
Lepa Maja je 18 godina mlađa od supruga i profesionalno se bavi folklorom, a kako je glumac istakao u jednom intervjuu u svemu se savršeno slažu i razumeju.
Kada se Despot rodio tata mu je uputio najnežnije reči sveta koje je čuvao samo za njega:
- Dobrodošao sine Despote u svoj dom, na dan svog imendana Svetog Despota Stefana. Neka te on čuva i bude tvoj zaštitnik. Vole te mama i tata najviše na svetu celom - napisao je glumac u objavi na Instagramu.
Muško ime Despot označava onoga ko je "naslednik", "gospodin" i "gospodar", neko ko je "predodređen da vlada" i "rođen da bude uspešan u svemu".
