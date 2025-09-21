Marko i Melani odbrojavaju sitno! Draganina snaja rešila, porodiće se OVDE

Dragana Mirković uskoro će postati baka jedne devojčice čemu se beskrajno raduje!
Njena snaja Melani Dimitrijević u poodmakloj je trudnoći, te se budući roditelji pripremaju za najlepšu životnu ulogu razmišljajući o svakom detalju koji se tiče njihove bebe.
Kako pišu domaći mediji, Marko i Melani već su odabrali najbolju privatnu kliniku u Beču, kako bi njihova devojčica stigla bezbedno i u najboljim uslovima.
Melani i beba imaće vrhunsku medicinsku negu, buduća mama imaće priliku da koristi dodatne usluge od dolaska frizera, manikira i pedikira direktno u bolničku sobu. Pored toga biće joj dostupne i sobe za relaksaciju i meditaciju.
Porođaj u ovoj klinici košta oko 10.000 evra, a Melani i Marko ne štede ni dinar za bezbedan dolazak njihove naslednice na svet.
Pročitajte Marko Bijelić i Melani Dimitrijević otkrili pol bebe, baka Dragana je najsrećnija
I u dvorcu Dragane Mirković pripreme za dolazak unuke su u punom jeku, a Dragana ne krije da su vesti o dolasku unuke za nju definitivno najveća radost.
- Ja sam danas sigurno najsrećnija žena na svetu jer mogu da i zvanično potvrdim da ću postati baka. Melani, izabranica mog sina Marka nam je svima donela neopisivu radost kada nam je saopštila da je u blagoslovenom stanju.
Hvala svima na lepim željama i čestitkama a ovu priliku bih iskoristila i da kažem kako je ovo sve što ću po ovom pitanju reći. Pošto se ni jedno od njih ne bavi javnim poslom, a i pošto je ona sada u osetljivom periodu, pisanje i pričanje o tome predstavljaće stres za Melani i zato molim sve za razumevanje - navela je pevačica Dragana Mirković.
