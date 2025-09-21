Ognjena Jokić proslavila 4. rođendan u Somboru, slavlje baš kakvo je želela FOTO

Porodica Jokić ovo leto provela je na najlepši mogući način - u Somboru gde svi obožavaju da budu čim tatine poslovne obaveze to dozvole.

Kako su košarkaši Srbije neslavno prošli na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu u Rigi ispavši od Finaca u osmini finala, Ognjena Jokić i njen mlađi brat Ignjat imali su još više vremena da provedu sa bakama i dekama u tatinom rodnom gradu. M.M./Ata Images

A juče je Nikolina i Natalijina starija mezimica oduvala četiri svećice sa torte, baš na način na koji je želela - sa najboljim drugarima iz Srbije u igraonici.

Najbolji košarkaš na svetu i njegova supruga nikada nisu preterano medijski eksponirali mališane, no, preslatku devojčicu sve češće možemo videti u prvom redu na tatinim utakmicama kao njegovu najveću podršku.

Juče je osvanula fotografija sa rođendanskog slavlja na kojoj Natalija i Nikola poziraju sa ženom koja je animirala mališane tokom Ognjenine zabave.

Iako mogu da joj priušte holivudske proslave, Jokići žele da njihova deca odrastaju baš poput njih te nema potrebe za bilo kakvim preteranim slavljima već u skladu sa godinama.

Ono što smo mogli da zaključimo da je Ognjena Jokić proslavila 4. rođendan na već tradicionalni način s obzirom da je i prethodne godine imala istu animaciju u istoj igraonici.

Posle nezaboravne proslave divnog dana, Jokići polako pakuju kofere i kreću put Denvera gde uskoro počinje nova NBA sezona u kojoj će bez sumnje Nikola iznova dominirati.

Spekulisalo se da će menjati mesto boravka, ali ništa pre 2027. godine ako je verovati američkoj štampi kada postoji mogućnost da Nikola potpiše za Golden Stejt voriorse.









