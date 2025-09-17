Nikola Jokić pakuje kofere, američki mediji bruje

Posle neuspeha koji je srpska reprezentacija doživela na nedavno završenom Evropskom prvenstvu u Rigi, Nikola Jokić spakovao je kofere i uputio se sa svojom porodicom ka Sjedinjenim Američkim Državama.

Nije se oglašavao najbolji košarkaš sveta o razlozima zbog kojih se on i njegovi saigrači nisu domogli odličja na Evrobasketu, ali se o njegovoj karijeri neprestano spekuliše. Najnovija vest je da Nikola Jokić najverovatnije napušta Denver. Photo by Joshua Gateley/Getty Images

Doduše, ne još, već kroz dve godine najviše. Naime, Golden Stejt Voriorsi, tim koji je u eri Stefa Karija osvojio četiri šampionske titule, sprema se za ozbiljan "lov" na Nikolu Jokića.

Voriorsi planiraju da oslobode veliki deo "selari kepa" do leta 2027. kako bi bili spremni da reaguju ukoliko Nikola Jokić i Janis Adetokumbo odluče da napuste svoje franšize, otkriva ugledni NBA insajder Sem Emik.

Jokić i Adetokumbo će na leto 2027. imati opcije da izađu iz svojih ugovora i promene sredinu, pa će Golden Stejt pokušati da iskoristi situaciju. Ukoliko "zaškripe" pregovori sa Denverom, odnosno Milvokijem, Voriorsi će biti spremni za napad.

U klubu iz San Franciska veruju da će bar jedan od dvojice superstarova neće pronaći jezik sa svojim aktuelnim klubom i da će želeti novi izazov.

Zanimljivo, situaciju oko Jokića pomno prate i timovi iz Los Anđelesa - Lejkersi i Klipersi, ali oni još uvek nisu uradili ništa konkretno kada je reč o "čišćenju" budžeta, pa su Voriorsi trenutno u prednosti.

- Žele maksimalno da otvore prostor za manevar za to leto 2027. U ovom trenutku, za sezonu 2027/28 imaju potpisanog samo Mudija za 13,4 i Hilda za 10 miliona, s tim da ovaj drugi ima pravo da izađe iz ugovora. Voriorsi, koji su upoznati sa činjenicom da Adetokunbo i Jokić obojica imaju pravo da izađu iz svojih ugovora na leto 2027, neće biti jedini tim spreman da reaguje u slučaju da jedan od njih dvojice ne produži. Lejkersi i Klipersi se nalaze među organizacijama koje su slale slične signale prethodnih meseci - napisao je Emik.

Jokić ima još dve "obavezne" sezone ugovora sa Nagetsima, u kojima će zaraditi 55.2 i 59.1 milion dolara. Nikola na leto 2027. ima opciju da izađe iz ugovora i promeni sredinu, ali ne mora to da učini, jer ga u poslednjoj sezoni ugovora čeka zarada od 62.8 miliona dolara.

Ishod će u velikoj meri zavisiti od toga koliko će Denver i Milvoki biti uspešni u narednim sezonama, jer bi eventualna stagnacija mogla da otvori vrata za promenu sredine dva igrača koji zajedno imaju pet MVP priznanja i dvije titule NBA prvaka.









