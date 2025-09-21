Saša Joksimović: Brata sam upoznao tek kada sam napunio 22 godine

Saša Joksimović uvek se trudio da se izopšti od epiteta koji je hteo, ne hteo morao da ponese a to je mlađi brat Željka Joksimovića. I kroz godine karijere, u tome je i uspeo.
Sada sa 44 godine je afirmisani dramski umetnik sa bezbroj uloga iza sebe, dok se o odnosu njega i starijeg brata u medijima neretko spekuliše. Međutim, on je sada stavio tačku na bilo kakve insinuacije.
Gostujući u emisiji "Pretres" na Hype televiziji Saša je odgovarao na sva pitanja voditelja Stefana Usiljanina, a naravno, među prvima se našlo ono čuveno "Da li on i Željko razgovaraju" kao i u kakvim je odnosima danas sa veoma uspešnim starijim bratom.
- Razgovaram sa svojim bratom, moj brat i ja smo najbolji prijatelji, ja njega volim najviše na svetu pored supruge i sina. Nikada nije bio trenutak niti momenat u našim životima, možda smo se dva puta posvađali, da nismo pričali.
I on je uvek bio podrška, satisfakcija u životu, kao što sam i ja njemu i kada je radio albume, on je prvo mene zvao, zna da sam muzički nadaren da čujem šta valja, šta ne valja. Tako isto i ja u glumi, on je veoma talentovan, dosta mi je puta pomogao.
Tako da mi pričamo, zaista smo bliski, a to što si lepo postavio pitanje da se viđamo samo po krsnim slavama, zapravo to je istina - rekao je mlađi Joksimović pa dodao:
Pročitajte Saša Joksimović - Posvađali smo se, ne znam da li bi trebalo da se izvini on meni ili ja njemu
- Ja sam imao 11 godina, on 20, nemam predstavu ni o čemu. Ja sam tek kasnije njega upoznao, mog brata sam upoznao, lupiću a možda i neću, kada sam završio fakultet. To je bilo, ja sam fakultet završio sa 21 godinom i 10 meseci.
Odmah sam po završetku fakulteta pošao u afirmaciju, jurio uloge i onda kroz posao sam spoznao i Željka. Svirao sam godinama violinu koja je takođe javni posao, pa me je ona i navela da se opredelim za glumu. I kada sam završio fakultet, dobio sam glavnu ulogu u jednom filmu tad smo počeli moj brat i ja više da razgovaramo.
Do tada nije da nismo razgovarali, jesmo naravno, ali tada je ta razlika u godinama (Željko je stariji devet godina prim aut.) počela da se topi. I sada kako smo stariji, kada imam 44 a on 53, sve smo bolji i bolji tako da nikada nismo bili u boljim odnosima - zaključio je Saša Joksimović.
Slične Vesti
Saša Joksimović nikad iskrenije o odnosu sa bratom Željkom: Hajde da jednom zauvek stavimo tačku na tu temu
Odnos Saše i Željka Joksimovića intrigira javnost, ovo je prava istina
05/05/2022Saznajte više
Pročitajte još
Saša Joksimović: Brata sam upoznao tek kada sam napunio 22 godine
Saša Joksimović progovorio o odnosu sa bratom
21/09/2025Saznajte više
Glumio je u “Igri sudbine”, osvojio ženska srca, pa nestao: Evo gde je danas Ammar Mešić
Ammar Mešić danas živi na relaciji Zagreb - Ljubljana
20/09/2025Saznajte više
Ceca je bila stravično ljuta na Marinu i Futu što su ovu pesmu dali Dragani Mirković, tajna čuvana 30 godina
Ceca Ražnatović bila je ljuta na Marinu Tucaković i Futu i to sve zbog jedne pesme
20/09/2025Saznajte više
Posle Hane, i Andrea Ikodinović rekla šta misli o tatinom razvodu, Dačina starija ćerka prvi put u javnosti
Andrea Ikodinović podelila fotografiju sa ocem na društvenim mrežama
20/09/2025Saznajte više
Seli se Ceca Ražnatović! Pevačica van Beograda kupila plac, ONI su joj prve komšije
Seli se Ceca Ražnatović sa Dedinja na Avalu
20/09/2025Saznajte više
Nikad ne biste pogodili: Evo koliko je zaista visoka Goca Tržan
Koliko je visoka Goca Tržan
20/09/2025Saznajte više
Komentari (0)