Saša Joksimović: Brata sam upoznao tek kada sam napunio 22 godine

Saša Joksimović uvek se trudio da se izopšti od epiteta koji je hteo, ne hteo morao da ponese a to je mlađi brat Željka Joksimovića. I kroz godine karijere, u tome je i uspeo.

Sada sa 44 godine je afirmisani dramski umetnik sa bezbroj uloga iza sebe, dok se o odnosu njega i starijeg brata u medijima neretko spekuliše. Međutim, on je sada stavio tačku na bilo kakve insinuacije. Boško Karanović

Gostujući u emisiji "Pretres" na Hype televiziji Saša je odgovarao na sva pitanja voditelja Stefana Usiljanina, a naravno, među prvima se našlo ono čuveno "Da li on i Željko razgovaraju" kao i u kakvim je odnosima danas sa veoma uspešnim starijim bratom.

- Razgovaram sa svojim bratom, moj brat i ja smo najbolji prijatelji, ja njega volim najviše na svetu pored supruge i sina. Nikada nije bio trenutak niti momenat u našim životima, možda smo se dva puta posvađali, da nismo pričali.

I on je uvek bio podrška, satisfakcija u životu, kao što sam i ja njemu i kada je radio albume, on je prvo mene zvao, zna da sam muzički nadaren da čujem šta valja, šta ne valja. Tako isto i ja u glumi, on je veoma talentovan, dosta mi je puta pomogao.

Tako da mi pričamo, zaista smo bliski, a to što si lepo postavio pitanje da se viđamo samo po krsnim slavama, zapravo to je istina - rekao je mlađi Joksimović pa dodao:

- Ja sam imao 11 godina, on 20, nemam predstavu ni o čemu. Ja sam tek kasnije njega upoznao, mog brata sam upoznao, lupiću a možda i neću, kada sam završio fakultet. To je bilo, ja sam fakultet završio sa 21 godinom i 10 meseci.

Odmah sam po završetku fakulteta pošao u afirmaciju, jurio uloge i onda kroz posao sam spoznao i Željka. Svirao sam godinama violinu koja je takođe javni posao, pa me je ona i navela da se opredelim za glumu. I kada sam završio fakultet, dobio sam glavnu ulogu u jednom filmu tad smo počeli moj brat i ja više da razgovaramo.

Do tada nije da nismo razgovarali, jesmo naravno, ali tada je ta razlika u godinama (Željko je stariji devet godina prim aut.) počela da se topi. I sada kako smo stariji, kada imam 44 a on 53, sve smo bolji i bolji tako da nikada nismo bili u boljim odnosima - zaključio je Saša Joksimović.

