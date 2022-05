Saša Joksimović nikad iskrenije o odnosu sa bratom Željkom: Hajde da jednom zauvek stavimo tačku na tu temu

Odnos Saše i Željka Joksimovića intrigira javnost, ovo je prava istina

Porodica Joksimović godinama je pod budim okom javnosti, koju u poslednje vreme posebno intrigira odnos dva brata. Krajem prošle godine, kada se u Željkovom domu slavio Sveti Nikola, mediji su porodične fotografije opisali konstatacijom „svi na okupu“.

Glumac Saša Joksimović ima jasan stav o nagađanjima, prema kojim sa bratom nije u najboljim odnosima.

Luka Šarac

‒ Hajde da jednom zauvek stavimo tačku na tu temu. Ja bih za svog brata život dao, kao što bi i on za mene. U jednom intervjuu sam rekao: „Ne mogu da ne budem blizak sa svojim bratom, ali se ne družimo porodično“. On je prezauzet čovek, kao što sam i ja. Ne stižemo da se viđamo, ali to ne znači da se ne volimo. Na slavi smo se našli posle ko zna koliko vremena i bilo je fenomenalno. I ne znam šta je ljudima tu čudno. Pa, braća smo, pobogu! ‒ jasan je Saša Joksimović.

Privatna Arhiva

Na pitanje kako njihovi roditelji reaguju na često nimalo prijatne novinske napise Saša kaže:

‒ Svi se trudimo da ne pridajemo tome previše značaja. Što se kaže, nek' reka ide svojim tokom.