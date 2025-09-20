Seli se Ceca Ražnatović! Pevačica van Beograda kupila plac, ONI su joj prve komšije

Seli se Ceca Ražnatović sa Dedinja, prenose domaći mediji!

Folk diva se umorila od svakodnevne gužve po prestonici pa je poželela da se osami daleko od gradske vreve a opet da bude blizu Beograda zbog svakodnevnih poslovnih obaveza. Antonio Ahel/ATAImages

Pevačica je kupila plac na Avali gde će sagraditi kuću. Njene prve komšije biće folker Mile Kitić i njegova supruga Marta Savić, a stanovnici Avale se raduju što će im i Ceca biti komšinica.

- Ceca je kupila je plac prekoputa naše kuće, tu blizu je i Mile Kitić. Radujemo se sto će nam biti komšinica. Mislim da poznati kupuju imanja u ovom delu Avale zato sto je mirno, a verovatno im fali mir i da se malo sklone od gradske guzve - rekao je stariji bračni par koji na Avali godinama ima kuću.

Nedaleko od mesta gde će uskoro biti sazidana Cecina nova vila je i kuća Veljka Kuzmančevića i Verice Rakočević u kojoj provode većinu slobodnog vremena.

Podsećanja radi, iz porodične vile u Ljutice Bogdana nedavno se odselila i Lidija Ocokoljić sa porodicom, pre nje je otišla Anastasija u Sevilju, a prvi je porodični dom napustio Veljko sa porodicom.

Ipak, čuvena vila ostaje u Cecinom vlasništvu i to će biti sigurno i dalje mesto porodičnog okupljanja, slavlja i svih lepih trenutaka. Samo je takvo vreme došlo da je svakome prvenstveno potreban mir.









