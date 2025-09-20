Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Posle Hane, i Andrea Ikodinović rekla šta misli o tatinom razvodu, Dačina starija ćerka prvi put u javnosti

20/09/2025

Svi smo se iznenadili kada se pre nekoliko dana saznalo da se Danilo IkodinovićMaja Ognjenović razvode posle devet godina braka

Njih dvoje se još uvek nisu oglašavali tim povodom, ali je isplivala najnovija fotografija na kojoj su Andrea Ikodinović i njen tata.

Starija Dačina mezimica na društvene mreže maločas je podelila sliku gde su vidno nasmejani i lepo raspoloženi uz zanimljiv opis: 

- Stručan štab za banovanje zaseo. Zaključak- svi ste banovani - napisala je Andrea.

Bivši vaterpolista na ovoj fotografiji deluje veselo, iako prolazi ponovo kroz težak životni period, sve je lakše kada su pored njega dve mezimice Andrea i Hana. Mada je mlađa pre nekoliko dana otputovala u Madrid gde će studirati.

Pročitajte Oglasila se Hana, jasno rekla šta misli o tatinom razvodu

Podsetimo, vaterpolista iza sebe ima tri braka, a ćerku Andreu je dobio sa prvom suprugom Anjom. Ona je veoma aktivna na TikToku, gde ima više od 103.000 lajkova, a njen sadržaj uglavnom se fokusira na noćni provod i društveni život.

Andreina mama se nikada nije javno eksponirala, ali je jasno da je veoma lepa što je jednom prilikom potvrdio i nekadašnji sportista kada je izjavio da ima prelepu prvu ženu.

Ipak njihova ljubav kratko je trajala, ali im je donela ono najvrednije - devojku koja sada ima bezmalo 25 godina i pravi je ponos roditelja.

