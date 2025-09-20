Posle Hane, i Andrea Ikodinović rekla šta misli o tatinom razvodu, Dačina starija ćerka prvi put u javnosti

Svi smo se iznenadili kada se pre nekoliko dana saznalo da se Danilo Ikodinović i Maja Ognjenović razvode posle devet godina braka.
Njih dvoje se još uvek nisu oglašavali tim povodom, ali je isplivala najnovija fotografija na kojoj su Andrea Ikodinović i njen tata.
Starija Dačina mezimica na društvene mreže maločas je podelila sliku gde su vidno nasmejani i lepo raspoloženi uz zanimljiv opis:
- Stručan štab za banovanje zaseo. Zaključak- svi ste banovani - napisala je Andrea.
Bivši vaterpolista na ovoj fotografiji deluje veselo, iako prolazi ponovo kroz težak životni period, sve je lakše kada su pored njega dve mezimice Andrea i Hana. Mada je mlađa pre nekoliko dana otputovala u Madrid gde će studirati.
Pročitajte Oglasila se Hana, jasno rekla šta misli o tatinom razvodu
Podsetimo, vaterpolista iza sebe ima tri braka, a ćerku Andreu je dobio sa prvom suprugom Anjom. Ona je veoma aktivna na TikToku, gde ima više od 103.000 lajkova, a njen sadržaj uglavnom se fokusira na noćni provod i društveni život.
Andreina mama se nikada nije javno eksponirala, ali je jasno da je veoma lepa što je jednom prilikom potvrdio i nekadašnji sportista kada je izjavio da ima prelepu prvu ženu.
Ipak njihova ljubav kratko je trajala, ali im je donela ono najvrednije - devojku koja sada ima bezmalo 25 godina i pravi je ponos roditelja.
