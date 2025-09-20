Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Glumio je u “Igri sudbine”, osvojio ženska srca, pa nestao: Evo gde je danas Ammar Mešić

Autor: | 20/09/2025

Ammar Mešić naklonost publike, a pre svega devojaka, osvojio je ulogom Strahinje Bunčića u seriji “Igra sudbine”. Nedugo nakon što je izašao iz tog projekta, do javnosti su stigle vesti da je otišao u Beč i da radi na građevini.

- Rad na građevini je samo potvrdio jačinu mog psihičkog stanja. Naučio sam da uvek postoji rešenje, te da bez obzira na to šta je u pitanju nikada ne treba prodati dušu. Upoznao sam divne ljude, s kojima se i danas čujem – rekao je u intervjuu za Story.

Iz Beča se vratio na poziv kolega iz Hrvatske, gde je dobio ulogu u seriji “U dobru i zlu”.

Mediji iz regiona prenose da je Ammar Mešić poslednjih meseci na relaciji Zagreb-Ljubljana, kao i da je na dobrom putu da postane glavna zvezda telenovela u čitavom regionu.

Nakon jedne od vodećih uloga u seriji “U dobru i zlu” čija druga sezona je nedavno počela sa emitovanjem u Hrvatskoj, šarmantnog glumca publika će uskoro moći da vidi i u slovenčankoj seriji “Nemirna krv”.

Kako se navodi, tu ima potpuno drugačiju ulogu u odnosu na sve u dosadašnjoj karijeri, budući da igra negativca.

 

 

