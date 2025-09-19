Ova prelepa plavuša ćerka je Olivere Viktorović: Gledali smo je u brojnim serijama, a sada se udala za kolegu

Ćerka Olivere Viktorović i unuka Mihajla Viktorovića, Bojana Đurašković, od majke i dede nasledila je glumački dar, pa je i sama krenula tim profesionalnim putem.

Mladu glumicu gledali smo u serijama “Crveni mesec”, “Pevačica”, “Kamiondžije”...

Emotivnu sreću pronašla je uz kolegu Marka Miloševića, koji je bio student njene majke i Gorana Jevtića, dok je ona diplomirala u klasi Mirjane Karanović.

Bojana Đurašković i Marko Milošević, koji je igrao u serijama “Od jutra do sutra”, “Sinđelići”, “Jutro će promeniti sve”, godinam su negovali lepu ljubavnu priču, koju su sada krunisali brakom.

Ćerka Olivere Viktorović sudbonosno “da” izgovorila je pred porodicom, prijateljima i kolegama, a venčanje je izgledalo kao jedna velika žurka.

Bojana je za svoj dan izabrala predivnu venčanicu sa cirkonima, dok je mladožena nosio elegantno svetlo odelo.

Prve snimke sa venčanja objavila je prijateljica mladenaca, glumica Isidora Građanin. Instagram screenshot/gradjaninisidora









