Ovu prelepu plavušu gledate u najpopularnijim domaćim serijama, a niste znali da je ćerka glumice Olivere Viktorović FOTO

Ćerka Olivere Viktorović je uspešna mlada glumica

Da u porodici Viktorović postoji glumački gen nije teško zaključiti budući da je Mihajla Viktorovića na sceni i pred kamerama nasledila ćerka Olivera, a tim putem krenula je i unuka Bojana Đurašković.

ATA Images

I Mihajlo i Olivera ostvarili su na desetine manjih, ali zapaženih uloga, a njihovu lepu naslednicu Bojanu, koja je rođena 1996. godine, gledali smo u „Crvenom mesecu”, „Pevačici”, „Kamiondžijama”...

Jednom prilikom je rekla da sve do treće godine gimnazije nije želela da ode u glumce, jer je to podrazumevalo da će mama Olivera sedeti pored nje i govoriti joj: „Nemoj to ovako ili onako”.

– Ipak, shvatila sam da na fiziku, hemiju i matematiku sigurno neću ići i odjednom sam odlučila da spremim prijemni za glumu. Volim mnogo da putujem, maštam, istražujem. Gluma mi je bila spoj svega toga.

Boško Karanović

I Bojanin dečko Marko Milošević je glumac, a ako je suditi po njihovim Instagram objavama zajedno su tri godine. Marka smo takođe gledali u brojnim serijama: „Od jutra do sutra”, „Sinđelići”, „Jutro će promeniti sve”...

Instagram

Bojana je na Akademiji umetnosti diplomirala u klasi Mirjane Karanović, dok je Marko bio student njene majke Olivere Viktorović i Gorana Jevtića.

Osim u privatnom životu Bojana i Marko odlično se razumeju i na profesionalnom planu, pa su zajedno osmislili predstavu „Koronijarno”, sa kojom obilaze Srbiju.