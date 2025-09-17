Mesec je ušao u znak Lava: Do 19. septembra jedan znak biće pod stresom

Mesec u Lavu boraviće naredna dva dana, do 19. septembra. Ovaj tranzit donosi povećanu velikodušnost, lojalnost i hrabrost. Takođe, prisutna je snažna potreba za priznanjem, ljubavlju i divljenjem.
Ipak, činjenica je da ovakva situacija neće svima ići na ruku.
Mesec u Lavu mnogi će iskoristiti da donesu odluku koju su dugo odlagali, iznesu nadređenima određeni predlog ili naprave prvi korak u ljubavi.
Istovremeno, jedan znak mučiće konstntna nervoza. U nardna dva dana Devica će biti pod stresom, ili će se osećati uznemireno.
Lav voli da bude u centru pažnje, da izražava emocije dramatično i javno. Devica je često sklonija suptilnijem pristupu, analizi, detaljima i može se osećati nelagodno kada energija zahteva da se izlazi iz zone komfora, da se bude opažen.
Mesec u Lavu često pojačava osećanja, želi gestove, veliku prisutnost, eksternu potvrdu. Devica pak bolje funkcioniše kada je kontrola u pitanju, kada su stvari praktične i korisne. Ovaj preliv emocionalne energije može joj doneti nervozu, osećaj nesigurnosti, ili da druge percepcije gledaju njen rad i doprinose kao nedovoljne.
Energija Lava može stvoriti unutrašnji pritisak kod Device da i ona "zablista", da se istakne, čak kada ne želi ili kada se ne oseća dovoljno spremno. Ipak je reč o znaku koji stalno teži perfekciji i misli da uvek može bolje! To može dovesti do osećaja nesklada, napetosti, pa čak i stresnih situacija u odnosima, na poslu ili u društvu, prenosi Glossy.
