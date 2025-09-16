Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Tuga na Marakani: Bivši kapiten preminuo u 41. godini

Autor: | 16/09/2025

Preminuo fudbaler Dejan Milovanović bivši kapiten Crvene zvezde

Dejan Milovanović, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, preminuo je u 41. godini. 

Iznenadna smrt nastupila je na utakmici veterana Zvezdare i PKB-a. Iako je hitna pomoć ubrzo stigla i pokušaj reanimacije u KBC Zvezdara trajao više od sat vremena, Dejan Milovanović je preminuo.

Tragičnu vest potvrdila je i Liga veterana, koja je poslala obaveštenje klubovima:

- Poštovani predstavnici klubova, pre nekoliko minuta, u toku utakmice veterana, preminuo je Dejan Milovanovic, igrač FK Zvezdara. Iz tog razloga, sledeće (vanredno) kolo, koje je trebalo da se odigra 18.09. biće odloženo.

Fudbalska publika i navijači Crvene zvezde pamte Milovanovića kao nekadašnjeg kapitena ekipe, kao člana generacije 1984.

U crveno-belom dresu osvojio je tri titule prvaka i četiri Kupa Srbije. Za klub u kojem je počeo karijeru odigrao je 230 utakmica.


Nakon odlaska iz Crvene zvezde Dejan Milovanović je igrao za francuski Lans i grčki Panionios, a karijeru je završio u Voždovcu.

