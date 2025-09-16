Preminuo fudbaler Dejan Milovanović bivši kapiten Crvene zvezde
Dejan Milovanović, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, preminuo je u 41. godini.
Iznenadna smrt nastupila je na utakmici veterana Zvezdare i PKB-a. Iako je hitna pomoć ubrzo stigla i pokušaj reanimacije u KBC Zvezdara trajao više od sat vremena, Dejan Milovanović je preminuo.
Tragičnu vest potvrdila je i Liga veterana, koja je poslala obaveštenje klubovima:
- Poštovani predstavnici klubova, pre nekoliko minuta, u toku utakmice veterana, preminuo je Dejan Milovanovic, igrač FK Zvezdara. Iz tog razloga, sledeće (vanredno) kolo, koje je trebalo da se odigra 18.09. biće odloženo.
Fudbalska publika i navijači Crvene zvezde pamte Milovanovića kao nekadašnjeg kapitena ekipe, kao člana generacije 1984.
U crveno-belom dresu osvojio je tri titule prvaka i četiri Kupa Srbije. Za klub u kojem je počeo karijeru odigrao je 230 utakmica.
Nakon odlaska iz Crvene zvezde Dejan Milovanović je igrao za francuski Lans i grčki Panionios, a karijeru je završio u Voždovcu.
Pročitajte još
Tuga na Marakani: Bivši kapiten preminuo u 41. godini
Preminuo fudbaler Dejan Milovanović bivši kapiten Crvene zvezde
16/09/2025Saznajte više
Kada ostavi mikrofon Petar Grašo zasuče rukave, već 27 godina ima porodični biznis o kojem ne govori
Petar Grašo već 27 godina ima porodični biznis u kojem uživa
16/09/2025Saznajte više
Umro Robert Redford
16/09/2025Saznajte više
Razlika u godinama se sve više primećivala: Evo koliko je Dača stariji od Maje
Razlika u godinama Dače Ikodinovića i Maje Ognjenović nije mala
16/09/2025Saznajte više
Majka Maje Ognjenović otvorila dušu, rekla šta misli o Dači
Majka Maje Ognjenović sasvim iskreno o zetu Dači Ikodinoviću
16/09/2025Saznajte više
Maja obrisala sve slike, ostavila samo JEDNU! Koferi spakovani, Dača će ovde živeti
Danilo Ikodinović i Maja Ognjenović se razvode
16/09/2025Saznajte više
Komentari (0)