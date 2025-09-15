Ispovest Zejne Murkić za HELLO!, nikad se nije udala: Od traume sam potisnula tri meseca, Kjaru sam prvi put uzela u ruke kad je imala...

Pre nekoliko meseci pevačica Zejna Murkić, koja se proslavila učešćem na "Pesmi za Evroviziju", nastupila je na festivalu "Beogradsko proleće", u duetu s naslednicom Kjarom. Tada smo saznali da je njena ćerka talentovana ne samo za pevanje već i za komponovanje, kao i da pohađa muzičku školu, odsek klavir.

Najpre Zejnu pitamo čija je ideja bila zajedničko učešće na Festivalu.

– Ja sam želela da učestvujem na Festivalu, a Kjara prirodno od sebe nosi muziku, nadarena je i lagano joj to sve ide. Komponuje, ide u muzičku školu i čak malo i snima spotove. Tu sam da je malo poguram ako je potrebno, ali je ne forsiram jer se muzika sama razvija u svakom ko je voli. Pitala sam je da li želi da učestvuje, ona je želela i izabrale smo zajedno pesmu. Kjara je rado to prihvatila i uživala je u procesu snimanja pesme i izvođenju. Bilo mi je jasno da će njen put biti umetnički jer sam videla koliko je to hrani. Drago mi je što smo zajedno stvorile tako divnu uspomenu – kaže pevačica koja je deo karijere provela u grupi "Luna" i koju odlikuju energičnost i predivan glas. Ona je sigurna da će njena ćerka krenuti muzičkim putem:

– Kjara će se sigurno baviti umetnošću, s muzikom leže i ustaje. Umetnička je duša, ja to ne bih nikada forsirala, ali ću je podržati. Moram da napomenem da smo drugačije u muzici i dobra smo kritika jedna drugoj, savetujemo se. Klavir je njen izbor, mada sam ja prvenstveno volela da svira gitaru. Drago mi je što ide u muzičku školu i što svira jer ja nisam imala nikakvo muzičko obrazovanje. Meni je to hendikep. Jedini kontakt s mojim muzičkim obrazovanjem je učešće u raznim horovima od najranijeg detinjstva. Želela sam da joj pružim ono što ja nisam imala, da ona ne peva samo muziku već da je čita i piše. Kjara će želeti da komponuje svoje pesme, i to već radi – kaže atraktivna pevačica, a mi je pitamo kako njena ćerka doživljava javni život i ima li tremu od nastupa. Boško Karanović

– Što se tiče javnog života, Kjaru sam svuda vodila sa sobom jer sam samohrana majka. Nas dve smo uvek zajedno, mi smo tim. Veoma mi je bitno što smo jake i što smo jedna drugoj najveća podrška. Moram da budem jaka jer moram da je othranim i usmerim, da se brinem o njenom životu i njenoj psihi da bi ona bila slobodna, ali i jaka. Bilo mi je bitno da se muzički razvija, ali i da dobije svest kakva sam ja ličnost. Videla je kako ja živim u svojoj muzičkoj karijeri i da želim da pomažem drugima, tako sam postala primer za nju. Zbog svega toga se ona super uklapa u javni život i lepo ga prihvata. Kjara nema tremu, sigurna je i svoja. Smeta joj ako joj deca u školi zavide zbog muzike, to ne želi. Ona želi da uključi drugare u svoju muziku. Kuća nam je puna drugarica, zajedno pevaju i igraju. Sjajno igra, a talenat za ples je nasledila od mog tate – priča nam posvećena majka. Na pitanje kako Kjarin otac reaguje na činjenicu da se ona medijski eksponirala, Zejna nam sa osmehom kaže da on ne sputava dete ako vidi da je Kjara srećna.

– Njen otac je upućen u njenu ljubav prema muzici, i ne želi da je sputava. Kad nešto ne razume, ona mu objasni. Njemu je ćerkina sreća na prvom mestu, tako da podržava njen talenat i činjenicu da je Kjara srećna zbog muzike. Moja i njegova ljubav su Kjari dve različite snage, a obe su našem detetu potrebne. Jako je važno održati dobar odnos s bivšim partnerom jer bi dete ispaštalo da nije tako. Svi smo ljudi i treba praštati i prihvatiti druge kakve jesu, baš kao i sebe. Nismo svi svakom suđeni. Bitno je živeti u trenutku i brinuti o onima za koje ste odgovorni – kaže Zejna i objašnjava na koji način edukuje ćerku što se tiče muzičkog puta kojim bi sutra trebalo da krene, ali i samog života.

– Trudim se da Kjara bude upućena u sebe i svoje emocije. Da ono što nju čini drugačijom, da je to pozitivno i njeno bogatstvo. Shvatila je u kom svetu živi i kakvi ljudi postoje. Da je bavljenje muzikom ne samo sređivanje i pesma, već i psihička snaga i odgovornost i profesionalnost. Kada sam ja počinjala, beogradski estradni život bio je za mene šok. Edukujem je u tom smislu, tako da je možda malo zrelija, odnosno svesnija svega. Ipak, ona je samo dete koje voli da se igra, ali je u isto vreme puštam da radi još nešto što veoma voli, a to je muzika. Boško Karanović

Popularna pevačica nam priča o važnosti usmeravanja dece na prave životne vrednosti:

– Danas je bitno usmeravati devojčice da same stvaraju, a ne da se bogato udaju, da vole svoje telo kakvo god da je i da samo na zdrave načine poboljšavaju izgled ako njime nisu zadovoljne. Roditelji bi trebalo da decu nauče da vole i poštuju sebe i da sutra ne pronalaze sebe u braku, na način da ih to definiše. Treba da budu sebi na prvom mestu, i da znaju šta ih čini srećnim. A ne da zbog nekih trauma iz detinjstva jednog dana ne mogu da dovoljno vole sebe. Samim tim gradimo bolji svet sutra – onaj sa srećnim ljudima – poručuje pevačica moćnog vokala.

Budući da je prevremeno rodila ćerku, i da je njena naslednica tri meseca provela na neonatologiji, pitamo Zejnu da li je to možda uticalo na nju da previše štiti ćerku.

– Nikad je nisam preterano štitila, a videla sam roditelje koji to rade i to može da bude i traumatično. Mi imamo zdrav odnos, to je bitno da bi sutra ona bila jaka ličnost. Njena sam drugarica, ali sam i roditelj koji je povremeno oštar i ume da je izgrdi kada je to potrebno. Ne štitim je, već je učim da samu sebe zaštiti. Neću da radim stvari umesto nje, već razgovaram s njom i dajem joj smernice. Kada je ona prevremeno rođena, pre deset godina, ja sam od tolike traume potisnula ta dva-tri meseca, koliko je ona bila u inkubatoru. Sećam se samo slike kako joj pevam dok leži u inkubatoru. Kada majka dobije dete, prvi kontakt je u naručju. Ja sam nju u ruke uzela kad je napunila tri meseca, tako da nam je muzika bila prva i tada jedina veza, zamena za zagrljaj i dojenje. To je linija koja nas je najpre spojila, moguće da joj se to urezalo od najranijih dana.

Autor Nadežda Jokić










