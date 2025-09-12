Brus više nije sa nama: Supruga čuvenog glumca donela najtežu odluku u životu

Dve godine nakon što je Brusu Vilisu dijagnostikovana demencija, njegova supruga, Ema Heming Vilis, otvoreno govori o tome kako izgleda život sa frontotemporalnom demencijom (FTD) i kako to utiče na porodicu.
U intervjuu za ABC sa Dajan Sojer, Ema je otkrila da je morala da donese jednu od najtežih odluka – preselila je Brusa u dom u blizini, kako bi bio pod stalnim nadzorom i siguran, a istovremeno i kako bi njihova ćerke, Mejbel i Evelin, bile zaštićene.
- Brus je fizički i dalje veoma pokretan i generalno u dobrom zdravstvenom stanju, samo mu mozak ne funkcioniše kako treba“, rekla je Emma.
- Bila je to jedna od najtežih odluka koju sam ikada morala da donesem, ali znala sam da bi Brus želeo to za naše ćerke – da one budu sigurne i da im dom bude prilagođen njima, a ne njegovim potrebama.
I pored toga, porodica i dalje provodi mnogo vremena zajedno u Brusovom novom domu. Ema je takođe opisala trenutke kada je prvi put primetila da nešto nije u redu pre zvanične dijagnoze:
- Znala sam da nešto nije u redu kada je Brus prestao da vodi devojčice u školu koliko je to ranije radio. Njegovo ponašanje se menjalo, i naš brak više nije delovao kao brak.
Pročitajte Ema iskreno o životu sa Brusom Vilisom - Volela bih da mogu da ga pitam samo jedno
- Promene u njegovoj ličnosti dovele su do dijagnoze afazije, a zatim i FTD. Ipak, Brus još uvek prepoznaje svoju porodicu i ćerke. „Kada smo sa njim, sav se ozari od radosti. Drži nas za ruke, mi ga ljubimo i grlimo, i on uzvraća – i to je sve što mi je potrebno - zaključila je Ema.
Podsećanja radi, uz legendarnog glumca sve vreme su i bivša supruga Demi Mur kao i njihove ćerke Rumer, Skaut i Talula.
Povodom Dana očeva pre nekoliko meseci Rumer Vilis podelila je emotivnu poruku koja je rastužila svet.
- Danas je težak dan, osećam duboku bol u grudima jer želim da te pozovem i ispričam ti sve što radim i šta se dešava u mom životu. Da te zagrlim i pitam te o životu, tvojim pričama, borbama i uspesima. Volela bih da sam ti postavila više pitanja dok si još mogao da mi odgovoriš. Znam da ne bi želeo da budem tužna danas, pa ću pokušati da budem zahvalna i da sebe podsetim koliko sam srećna što si baš ti moj tata i što si još uvek sa mnom – započela je Rumer svoju objavu.
–I dalje mogu da te držim za ruku, da te zagrlim, poljubim u obraz i mazim po glavi, mogu da ti pričam priče. Mogu da gledam kako ti oči zasijaju kad vidiš Luetu. Biću zahvalna za svaki trenutak koji sam provela s tobom. Mnogo te volim, tata, srećan ti Dan očeva. Šaljem ljubav svima koji su u sličnoj situaciji kao ja, kao i onima koji su izgubili očeve, samohranim majkama koje su i tate, kao i ocu mog deteta – poručila je Rumer Vilis.
Pročitajte još
Dragana Džajić: Svetski priznati lekar mi je rekao da usvojim dete jer drugačije neću moći da ga imam
Dragana Džajić prvi put govorila o borbi za potomostvom
12/09/2025Saznajte više
Elizabet Harli blista sa dečkom i sinom na crvenom tepihu, provokativnija nego ikad
Elizabet Harli blista uz dečka i sina, Bili Rej Sarjus i Demijan pod ruku s njom
12/09/2025Saznajte više
Serše Ronan i Džek Louden dobili prvo dete, porođaj prošao u tajnosti
Porodila se Serše Ronan i dobila prvo dete sa Džekom Loudenom
12/09/2025Saznajte više
Da li ste znali da je Suzana Jovanović ovde rođena?
Suzana Jovanović veoma je ponosna na svoje poreklo
12/09/2025Saznajte više
Ceca se NIJE pojavila na slavlju Saše Matića, ovo je razlog
Ceca Ražnatović sinoć se nije pojavila na slavlju Saše Matića koji je gala žurkom obeležio 18. rođendan ćerke Tare
12/09/2025Saznajte više
Mijatovićeva supruga ima svoju firmu, zarađuje milione, Aneta nije klasična žena fudbalera
Supruga Predraga Mijatovića je vredna i obrazovana
11/09/2025Saznajte više
Komentari (0)