Brus više nije sa nama: Supruga čuvenog glumca donela najtežu odluku u životu

Dve godine nakon što je Brusu Vilisu dijagnostikovana demencija, njegova supruga, Ema Heming Vilis, otvoreno govori o tome kako izgleda život sa frontotemporalnom demencijom (FTD) i kako to utiče na porodicu.

U intervjuu za ABC sa Dajan Sojer, Ema je otkrila da je morala da donese jednu od najtežih odluka – preselila je Brusa u dom u blizini, kako bi bio pod stalnim nadzorom i siguran, a istovremeno i kako bi njihova ćerke, Mejbel i Evelin, bile zaštićene. Stuart C. WilsonGetty Images

- Brus je fizički i dalje veoma pokretan i generalno u dobrom zdravstvenom stanju, samo mu mozak ne funkcioniše kako treba“, rekla je Emma.

- Bila je to jedna od najtežih odluka koju sam ikada morala da donesem, ali znala sam da bi Brus želeo to za naše ćerke – da one budu sigurne i da im dom bude prilagođen njima, a ne njegovim potrebama.

I pored toga, porodica i dalje provodi mnogo vremena zajedno u Brusovom novom domu. Ema je takođe opisala trenutke kada je prvi put primetila da nešto nije u redu pre zvanične dijagnoze:

- Znala sam da nešto nije u redu kada je Brus prestao da vodi devojčice u školu koliko je to ranije radio. Njegovo ponašanje se menjalo, i naš brak više nije delovao kao brak.

- Promene u njegovoj ličnosti dovele su do dijagnoze afazije, a zatim i FTD. Ipak, Brus još uvek prepoznaje svoju porodicu i ćerke. „Kada smo sa njim, sav se ozari od radosti. Drži nas za ruke, mi ga ljubimo i grlimo, i on uzvraća – i to je sve što mi je potrebno - zaključila je Ema.

Podsećanja radi, uz legendarnog glumca sve vreme su i bivša supruga Demi Mur kao i njihove ćerke Rumer, Skaut i Talula.

Povodom Dana očeva pre nekoliko meseci Rumer Vilis podelila je emotivnu poruku koja je rastužila svet.

- Danas je težak dan, osećam duboku bol u grudima jer želim da te pozovem i ispričam ti sve što radim i šta se dešava u mom životu. Da te zagrlim i pitam te o životu, tvojim pričama, borbama i uspesima. Volela bih da sam ti postavila više pitanja dok si još mogao da mi odgovoriš. Znam da ne bi želeo da budem tužna danas, pa ću pokušati da budem zahvalna i da sebe podsetim koliko sam srećna što si baš ti moj tata i što si još uvek sa mnom – započela je Rumer svoju objavu.

–I dalje mogu da te držim za ruku, da te zagrlim, poljubim u obraz i mazim po glavi, mogu da ti pričam priče. Mogu da gledam kako ti oči zasijaju kad vidiš Luetu. Biću zahvalna za svaki trenutak koji sam provela s tobom. Mnogo te volim, tata, srećan ti Dan očeva. Šaljem ljubav svima koji su u sličnoj situaciji kao ja, kao i onima koji su izgubili očeve, samohranim majkama koje su i tate, kao i ocu mog deteta – poručila je Rumer Vilis.









