Parižanka, lepotica, glumica: Breginu ćerku gledate na televiziji, a niste to ni znali

Ćerka Gorana Bregovića je glumica

Ćerke Gorana Bregovića Ema, Una i Lula su, reklo bi se, od roditelja nasledile ono najbolje. Lepe su i vitke na majku Dženanu, bivšu manekenku, dok su od oca “pokupile” brojne talente. S obzirom da su odrasle u umetničkoj porodici, ne čudi što su i same krenule tim putem. Chris Jackson/Getty Images

Najstarija Ema magistrirala je u Školi lepih umetnosti u Nantu, a njene konceptualne izložbe Beograđani su imali prilike da vide u nekoliko navrata.

Najmlađa Lula, najmanje je poznata javnosti, a čini se da će profesionalna interesovanja usmeriti ka modnom svetu.

Srednja ćerka Gorana Bregovića, Una, iako je rođena i odrasla u Parizu, često je u Beogradu. Ona se opredelila za glumu, a prvu ulogu dobila je u seriji “Kruna”.

Lepa Una, koja ima 23 godine, sada će svoj glumački dar pokazati i u seriji “Izazov”, gde tumači Moniku, mladu dizajnerku iz Pariza, koja dolazi u posetu najboljoj drugarici Tari.

U razgovoru za video-serijal “Tanjug Reflektor” tim povodom je rekla:

- Monika dolazi malo nadobudna, što je razlika u odnosu na mene. Ja sam senzitivna i topla, pa mi je možda to bio najveći glumački izazov - da igram nekoga ko je na početku potpuno drugačiji od mene. Ona se sukobljava sa junacima, ali kako epizoda odmiče postaje sve srdačnija i bolja. Od reditelja i kolega sam naučila da pustim i da dam mesta improvizaciji, da prihvatim ono što drugi glumci donesu u sceni. Mnogo sam naučila, porasla i bilo mi je divno – poručila je. Miodrag Trajković

U seriji “Izazov” glavnu žensku ulogu igra Maja Mandžuka, a u ekipi su i Nemanja Oliverić, Tara Jevrosimović, Zoran Cvijanović, Dubravka Mijatović...









