Ne smeta mu što je šest godina starija: Karlos Alkaraz ljubi slavnu lepoticu

Devojka Karlosa Alkararaza je šest godina starija manekenka
Karlos Alkaraz, koji u poslednje vreme zadaje muke našem Novaku, osvojio je srca ljubitelja tenisa, ali i brojnih devojaka širom sveta. Zgodni Španac, koji je u maju proslavio 22. rođendan, do sada je uspešno krio svoj emotivni život.
Dobro obavešteni izvori iz sveta sporta tvrde da su mnoge teniserke bile zaljubljene u njega, a spekulisalo se da je u vezi sa zemljakinjom Marijom Gonzales Himenez, kao isa Francuskinjom Loli Marandel.
On sam niti je potvrđivao, niti demantovao te glasine, ali je jednom prilikom rekao da nije za kratke veze i da bi želeo pronaći mirnu luku.
Prema najnovijim informacijama koje stižu iz Amerike, Karlos Alkaraz sada ljubi šest godina stariju manekenku Bruks Nejder. Ova lepotica, rođena u Luizijani 1997, proslavila se pre šest godina kada je pobedila na “Sports Ilustrejted” takmičenju za kupaće kostime.
Zajedno sa sestrama Grejs, Meri i Sarom pojavila se u rijaliti serijalu “Volite Nejderove”. Bruks Nejder vodi kompaniju za enerijer, lansirala je liniju nakita, a njeno bogatstvo procenjuje se na četiri miliona dolara.
Ranije je bila u braku sa Bilijem Herom, a viđena je u društvu Konstantina Aleksiosa od Grčke i Danske, koji važi za jednog od najpoželjnijih neženja Evrope.
Ni Bruks, ni Karlos nisu komentarisali navode o vezi, ali je potvrda stigla od njene sestre.
- Glasine su tačne. Možda je rano reći da je to ozbiljna veza, ali znam da je on muškarac vredan divljenja.
Ipak, ima i onih koji sumnjaju u istinitost te priče, već veruju da je u pitanju doabar marketinški trik sestara, koje žele da promovišu svoj rijatili.
