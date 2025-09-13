Ne smeta mu što je šest godina starija: Karlos Alkaraz ljubi slavnu lepoticu

Devojka Karlosa Alkararaza je šest godina starija manekenka

Karlos Alkaraz, koji u poslednje vreme zadaje muke našem Novaku, osvojio je srca ljubitelja tenisa, ali i brojnih devojaka širom sveta. Zgodni Španac, koji je u maju proslavio 22. rođendan, do sada je uspešno krio svoj emotivni život. Photo by Maddie Meyer/Getty Images

Dobro obavešteni izvori iz sveta sporta tvrde da su mnoge teniserke bile zaljubljene u njega, a spekulisalo se da je u vezi sa zemljakinjom Marijom Gonzales Himenez, kao isa Francuskinjom Loli Marandel.

On sam niti je potvrđivao, niti demantovao te glasine, ali je jednom prilikom rekao da nije za kratke veze i da bi želeo pronaći mirnu luku.

Prema najnovijim informacijama koje stižu iz Amerike, Karlos Alkaraz sada ljubi šest godina stariju manekenku Bruks Nejder. Ova lepotica, rođena u Luizijani 1997, proslavila se pre šest godina kada je pobedila na “Sports Ilustrejted” takmičenju za kupaće kostime. Photo by Emma McIntyre/Getty Images

Zajedno sa sestrama Grejs, Meri i Sarom pojavila se u rijaliti serijalu “Volite Nejderove”. Bruks Nejder vodi kompaniju za enerijer, lansirala je liniju nakita, a njeno bogatstvo procenjuje se na četiri miliona dolara.

Ranije je bila u braku sa Bilijem Herom, a viđena je u društvu Konstantina Aleksiosa od Grčke i Danske, koji važi za jednog od najpoželjnijih neženja Evrope. Photo by Paul Morigi/Getty Images for Cantor Fitzgerald

Ni Bruks, ni Karlos nisu komentarisali navode o vezi, ali je potvrda stigla od njene sestre.

- Glasine su tačne. Možda je rano reći da je to ozbiljna veza, ali znam da je on muškarac vredan divljenja.

Ipak, ima i onih koji sumnjaju u istinitost te priče, već veruju da je u pitanju doabar marketinški trik sestara, koje žele da promovišu svoj rijatili.









