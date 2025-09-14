Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Davao je golove i nosio čudne frizure, pa se okrenuo veri: Legendarnog reprezentativca danas biste teško prepoznali

Autor: | 14/09/2025

0

Danijel Ljuboja, bivši srpski fudbaler, rođen je 1978. godine u Vinkovcima, gde je i započeo sportsku karijeru.

Photo by Martin Rose/Bongarts/Getty Images

 

Sa 13 godina je sa roditeljima otišao u Francusku, gde je počeo da igra fudbal u mlađim kategorijama Sošoa. Za prvi tim debitovao je 1998. godine. Kasnije je nastupao za vodeće evropske klubove, uključujući i Pari Sen Žermen. Igračku karijeru zvanično je okončao 2013. godine.

Pročitjate Mijatovićeva supruga ima svoju firmu, zarađuje milione, Aneta nije klasična žena fudbalera

Za reprezentaciju Srbije i Crne Gore odigrao je 19 utakmica. Debi je imao na meču sa Azerbejdžanom 2003., a bio je član reprezentacije i na Svetskom prvenstvu u Nemačkoj 2006. godine.

Osim po fudbalksom umeću, Danijel Ljuboja se izdvajao po ekscentričnom imidžu, budući da je nosio neobične frizure sa pramenovima ofarbanim u plavo.

Photo by Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

 

Sada je ponovo njegov imidž upečatljiv, sa dugom kosom i bradom.

Danijelu od pre 20 godina rekao bih da se okrene Bogu ranije, jer kroz gospoda Boga možemo neke stvari i poteze ranije u životu da imamo. Žao mi je što to ranije nisam spoznao na pravi način. Ja sam i pre 15-20 godina verovao, ali to nije bilo na pravi način. U međuvremenu sam dobio neka nova saznanja što se tiče vere. Drugačije bih neke poteze radio. Ali, i nije bilo toliko grešaka, moram da budem zadovoljan – rekao je Ljuboja kada se, posle dužeg vremena, pojavio u podkastu Ace Stojanovića “Alesto”.

Youtube Screenshot

 

Karakter koji ima doveo ga je do uspeha, ali mu je bio i otežavajuća okolnost u karijeri.

- Čovek uvek greši, ali treba to da se svede na minimum. Zahvalan sam Bogu i ocu što sam imao takvu karijeru. Ali video sam mnogo talentovanih igrača koji su bili možda i bolji od mene, ali nisu napravili istu karijeru. Čovek uvek uči na greškama – kazao je Danijel Ljuboja, pa dodao da je njega najviše koštala tvrdoglavost.

- Nekada treba biti fleksibilniji, ali kada si mlad napraviš neku grešku. Ipak, nisam ih toliko napravio, jer ne bih igrao u takvim klubovima i napravio takvu karijeru - poručio je. 

Youtube Screenshot

 

Danijel Ljuboja danas živi na relaciji Beograd -Sošo. Zbog problema sa kolenom retko igra fudbal, ali je i dalje deo te priče kao savetnik klubova i igrača u Francuskoj.

 

 

 

Eva Čubrović Photo by Friedemann Vogel/Bongarts/Getty Images
