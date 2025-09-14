Davao je golove i nosio čudne frizure, pa se okrenuo veri: Legendarnog reprezentativca danas biste teško prepoznali

Danijel Ljuboja, bivši srpski fudbaler, rođen je 1978. godine u Vinkovcima, gde je i započeo sportsku karijeru.
Sa 13 godina je sa roditeljima otišao u Francusku, gde je počeo da igra fudbal u mlađim kategorijama Sošoa. Za prvi tim debitovao je 1998. godine. Kasnije je nastupao za vodeće evropske klubove, uključujući i Pari Sen Žermen. Igračku karijeru zvanično je okončao 2013. godine.
Pročitjate Mijatovićeva supruga ima svoju firmu, zarađuje milione, Aneta nije klasična žena fudbalera
Za reprezentaciju Srbije i Crne Gore odigrao je 19 utakmica. Debi je imao na meču sa Azerbejdžanom 2003., a bio je član reprezentacije i na Svetskom prvenstvu u Nemačkoj 2006. godine.
Osim po fudbalksom umeću, Danijel Ljuboja se izdvajao po ekscentričnom imidžu, budući da je nosio neobične frizure sa pramenovima ofarbanim u plavo.
Sada je ponovo njegov imidž upečatljiv, sa dugom kosom i bradom.
Danijelu od pre 20 godina rekao bih da se okrene Bogu ranije, jer kroz gospoda Boga možemo neke stvari i poteze ranije u životu da imamo. Žao mi je što to ranije nisam spoznao na pravi način. Ja sam i pre 15-20 godina verovao, ali to nije bilo na pravi način. U međuvremenu sam dobio neka nova saznanja što se tiče vere. Drugačije bih neke poteze radio. Ali, i nije bilo toliko grešaka, moram da budem zadovoljan – rekao je Ljuboja kada se, posle dužeg vremena, pojavio u podkastu Ace Stojanovića “Alesto”.
Karakter koji ima doveo ga je do uspeha, ali mu je bio i otežavajuća okolnost u karijeri.
- Čovek uvek greši, ali treba to da se svede na minimum. Zahvalan sam Bogu i ocu što sam imao takvu karijeru. Ali video sam mnogo talentovanih igrača koji su bili možda i bolji od mene, ali nisu napravili istu karijeru. Čovek uvek uči na greškama – kazao je Danijel Ljuboja, pa dodao da je njega najviše koštala tvrdoglavost.
- Nekada treba biti fleksibilniji, ali kada si mlad napraviš neku grešku. Ipak, nisam ih toliko napravio, jer ne bih igrao u takvim klubovima i napravio takvu karijeru - poručio je.
Danijel Ljuboja danas živi na relaciji Beograd -Sošo. Zbog problema sa kolenom retko igra fudbal, ali je i dalje deo te priče kao savetnik klubova i igrača u Francuskoj.
Pročitajte još
Davao je golove i nosio čudne frizure, pa se okrenuo veri: Legendarnog reprezentativca danas biste teško prepoznali
Danijel Ljuboja bivši fudbaler koji se okrenuo veri
14/09/2025Saznajte više
Ovde živi Bane Vidaković: Podstanar je, a oni su mu cimeri
Dom Baneta Vidakovića je na Crvenom krstu
13/09/2025Saznajte više
Parižanka, lepotica, glumica: Breginu ćerku gledate na televiziji, a niste to ni znali
Ćerka Gorana Bregovića je glumica
13/09/2025Saznajte više
Volela ga je više od sebe: Ovaj poznati glumac bio je suprug Radmile Savićević, kad je preminula, ponavljao je samo jedno
Suprug Radmile Savićević, Božidar, takođe je bio glumac, bili su partneri na životnoj i glumačkoj sceni duže od pet decenija
13/09/2025Saznajte više
Ne smeta mu što je šest godina starija: Karlos Alkaraz ljubi slavnu lepoticu
Devojka Karlosa Alkaraza je šest godina starija manekenka
13/09/2025Saznajte više
Horoskop za 13. septembar: Ribama stiže izvinjenje koje su čekale, Jarac planira susret sa dragom osobom
Horoskop za 13. septembar 2025. godine
13/09/2025Saznajte više
Komentari (0)