Elizabet Harli blista sa dečkom i sinom na crvenom tepihu, provokativnija nego ikad

Elizabet Harli ponovo je dokazala da je kraljica crvenog tepiha! Na dodeli Nacionalnih televizijskih nagrada 2025. u londonskoj O2 Areni, Elizabet Harli u srebrnoj haljini blistala je punim sjajem.

Dodatna atrakcija bilo je bujno poprsje koje je ponosno istakla u prisustvu svog partnera, legendarnog muzičara Bilija Reja Sajrusa i sina Demijana Harlija. Njihovo zajedničko pojavljivanje izazvalo je veliku pažnju prisutnih i medija. Joe Maher/Stringer Getty Images

Haljina Elizabet Harli imala je duboki V-izrez, naglašene naramenice i visoki šlic, a izazovnu haljinu je dopunila sa srebrnim platformama. Prepoznatljiva talasasta kosa, crni ajlajner i ružičasti sjaj zaokružili su njen provokativan, ali sofisticirani izgled.

Dok je ona blistala okićena glamurom, Bili Rej Sajrus odabrao je crni autfit sa detaljima u boji i prepoznatljivim kaubojskim šeširom, dok se sin Elizabet Harli, Demijan, odlučio za elegantno belo odelo, crne cipele i krst od perlica, look dostojan prave mlade zvezde.

Nakon fotografisanja, Elizabet Harli izašla je na scenu kako bi dodelila nagradu za najpopularniji rijaliti takmičarski program. Tokom čitave večeri, Demijan, sin Elizabet Harli, i Bili Rej sedeli su zajedno i pozirali fotografima kao pravi tim. Joe Maher/Stringer Getty Images

Ovo nije njihovo prvo zajedničko pojavljivanje ali je privuklo jednako pažnje kao i prethodno, u avgustu, kada su prošetali crvenim tepihom na promociji serije "Nasledstvo".

Elizabet Harli i Bili Rej Sajrus obelodanili su svoju vezu ove godine, a Elizabet je priznala da je presrećna u ljubavi i da uživa u zajedničkim trenucima sa Bilijem.









