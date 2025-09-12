Elizabet Harli ponovo je dokazala da je kraljica crvenog tepiha! Na dodeli Nacionalnih televizijskih nagrada 2025. u londonskoj O2 Areni, Elizabet Harli u srebrnoj haljini blistala je punim sjajem.
Dodatna atrakcija bilo je bujno poprsje koje je ponosno istakla u prisustvu svog partnera, legendarnog muzičara Bilija Reja Sajrusa i sina Demijana Harlija. Njihovo zajedničko pojavljivanje izazvalo je veliku pažnju prisutnih i medija.
Haljina Elizabet Harli imala je duboki V-izrez, naglašene naramenice i visoki šlic, a izazovnu haljinu je dopunila sa srebrnim platformama. Prepoznatljiva talasasta kosa, crni ajlajner i ružičasti sjaj zaokružili su njen provokativan, ali sofisticirani izgled.
Dok je ona blistala okićena glamurom, Bili Rej Sajrus odabrao je crni autfit sa detaljima u boji i prepoznatljivim kaubojskim šeširom, dok se sin Elizabet Harli, Demijan, odlučio za elegantno belo odelo, crne cipele i krst od perlica, look dostojan prave mlade zvezde.
Pročitajte Da li je ovo kraj njegove manekenske karijere: Sin Elizabet Harli više ne liči na sebe (foto)
Nakon fotografisanja, Elizabet Harli izašla je na scenu kako bi dodelila nagradu za najpopularniji rijaliti takmičarski program. Tokom čitave večeri, Demijan, sin Elizabet Harli, i Bili Rej sedeli su zajedno i pozirali fotografima kao pravi tim.
Ovo nije njihovo prvo zajedničko pojavljivanje ali je privuklo jednako pažnje kao i prethodno, u avgustu, kada su prošetali crvenim tepihom na promociji serije "Nasledstvo".
Elizabet Harli i Bili Rej Sajrus obelodanili su svoju vezu ove godine, a Elizabet je priznala da je presrećna u ljubavi i da uživa u zajedničkim trenucima sa Bilijem.
Slične Vesti
Da li je ovo kraj njegove manekenske karijere: Sin Elizabet Harli više ne liči na sebe (foto)
Sin Elizabet Harli drastično promenio imidž
24/04/2022Saznajte više
Pročitajte još
Elizabet Harli blista sa dečkom i sinom na crvenom tepihu, provokativnija nego ikad
Elizabet Harli blista uz dečka i sina, Bili Rej Sarjus i Demijan pod ruku s njom
12/09/2025Saznajte više
Serše Ronan i Džek Louden dobili prvo dete, porođaj prošao u tajnosti
Porodila se Serše Ronan i dobila prvo dete sa Džekom Loudenom
12/09/2025Saznajte više
Da li ste znali da je Suzana Jovanović ovde rođena?
Suzana Jovanović veoma je ponosna na svoje poreklo
12/09/2025Saznajte više
Ceca se NIJE pojavila na slavlju Saše Matića, ovo je razlog
Ceca Ražnatović sinoć se nije pojavila na slavlju Saše Matića koji je gala žurkom obeležio 18. rođendan ćerke Tare
12/09/2025Saznajte više
Mijatovićeva supruga ima svoju firmu, zarađuje milione, Aneta nije klasična žena fudbalera
Supruga Predraga Mijatovića je vredna i obrazovana
11/09/2025Saznajte više
Kada Tara Matić slavi punoletstvo to ovako izgleda! Dekoracija o kojoj svaka devojka mašta, cela estrada je tu
Tara Matić proslavlja 18. rođendan
11/09/2025Saznajte više
Komentari (0)