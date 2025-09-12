Porodila se Serše Ronan
Holivudska glumica Serše Ronan se porodila i na svet donela prvo dete sa suprugom, škotskim glumcem Džekom Loudenom.
Vest je otkrivena nakon što je par nedavno primećen u Londonu dok su šetali sa kolicima, a paparaco fotografije ubrzo su obišle svetske medije.
Iako je par uspeo da trudnoću dugo čuva u privatnosti, Serše je u martu ove godine otkrila trudnički stomak na Nedelji mode u Parizu, kada se pojavila na reviji Louis Vuitton Cruise 2026. U elegantnoj haljini tamnozelene nijanse ponosno je pokazala svoju siluetu, a modni svet nije prestajao da priča o njenom stajlingu.
Podsetimo, Serše i Džek upoznali su se 2017. na snimanju filma "Marija, kraljica Škotske", gde je on igrao njenog supruga lorda Darnlija. Nakon pet godina veze, u julu 2023. počele su glasine o veridbi, a prošle godine potvrđeno je njihovo venčanje u Edinburgu.
Par od tada neguje skladan odnos, a Džek je nedavno otkrio da ga je upravo Serše inspirisala da ne odustane od glume:
- Gledao sam je kako s lakoćom nosi glavni teret velikog filma i pomislio, to je magija. Bilo je inspirativno.
Serše Ronan i Džek Louden žive u luksuznoj kući u severnom Londonu, zajedno sa svojim psom Franom. Osim londonskog doma, poseduju i nekretninu u Irskoj, gde planiraju da provode vreme sa porodicom.
Porodila se Serše Ronan je vest koja je obradovala mnoge, ali srećni roditelji, za sada, nisu dali zvaničnu izjavu povodom srećnog događaja, ali sudeći po njihovim osmesima i prvim fotografijama koje su obišle svet, sreća je ogromna.
