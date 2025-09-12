Da li ste znali da je Suzana Jovanović ovde rođena?

Suzana Jovanović veoma je ponosna na svoje poreklo, porodicu i mesto u kom je odrasla. Naime, udovica Saše Popovića iako je veoma mlada uplovila u bračne vode, nikada nije krila da joj je sin Danijel zvezda vodilja i najveća životna snaga. Ivan Vučićević

Prva četiri razreda osnovne škole Suzana Jovanović završila je u Ralji, selu nedaleko od Smedereva. A od petog do osmog razreda išla je u školu u Radinac. U osnovnoj školi je bila odličan učenik i pevala u školskom horu. Međutim, malo je poznato da Suzana nije ovde i rođena.

Njen talenat otkrio je profesor Predrag i to kada su spremali priredbu za dan škole. Dok je sa ostalim dečacima i devojčicama uvežbavala pesmu, Suzana kaže da je bila najglasnija, pa ju je profesor postavio za solistu.

Premda je uživala u pevanju, bila je stidljiva pa joj je ovaj zadatak vrlo teško pao. Kada je shvatila da može dobro da peva narodne pesme počela je da se prijavljuje na lokalna muzička takmičenja, a sa petnaest godina prvi put je pevala na svadbi.

Srednju trgovačku školu završila je zbog roditelja, ali je oduvek znala da je njen životni put muzika.

– Znala sam da je muzika moj život. Školu sam završila zbog mame i tate, da mi ne zvocaju. jednostavno sam se raspitala šta se najbrže zašava, rekli su mi trgovačka i odlučila sam… e daj to ću upisati. Nakon toga sam krenula ozbiljno da radim i zarađujem i tada sam sakupila pare i finansirala sam svoju prvu ploču.

Antonio Ahel/ATA Images

Još kao srednjoškolka počela je da se prijavljuje na takmičenja, ali priznaje da nikada nije osvojila prvo mesto. Uglavnom je bila druga ili treća. Otac je redovno vozio na nastupe, a na jednom od njih upoznala je legendarnog Boru Dugića, koji je odmah uvideo njen talenat i obećao da će joj pomoći da snimi pesmu koju je lično napisao.

Sa osamnaest godina Suzana se ostvarila u ulozi majke i donela na svet svog sina Danijela, ali malo o zna šta se zapravo dešavalo u tom periodu i zbog čega je kasnije rešila da stavi tačku na ljubav sa svojim tadašnjim izabranikom.

-To je bila neka prva mladalačka ljubav, ozbiljna, znate ono kada vidite nekog i odlepite onako prvi put ozbiljno. Do tada su bile prolazne simpatije. Odmah sam se udala, rodila sina i još brže se razvela - isprčala je Suzana, prenosi Grand, kojoj su roditelji bili tada najveća podrška i čuvali njenog sina dok je ona radila.

Ono što mnogi nisu znali jeste podatak da je Suzana Jovanović 1969. godine rođena baš u našem glavnom gradu - Beogradu, ali je detinjstvo provela u Ralji pokraj Smedereva.









