Boris Režak svojim glasom, snagom ličnosti i verom u ljubav i život prava je motivacija mnogima. Iako je na javnoj sceni dugi niz godina, intervjue retko daje, pa malo ko zna koliko patnje i tuge je doživeo.

Zato nam je bila prava čast što je o ljubavi suprema pruzi i njihovo troje dece nedavno iskreno pričao upravo za magazin HELLO!. Boško Karanović

Poznato je da je pre nešto manje od dve godine majka Borisa Režaka, za koju je bio jako vezan, preminula od teške bolesti. Sin je bio uz nju do kraja, nije želeo da se odvoji od njene bolesničke postelje.

Boris Režak rođen je 1976. i dugo je patio što je jedinac.

- Mama Nada i tata Miroslav su me dobili kao mladi. Mama me je rodila sa 19 godina. U detinjstvu sam patio što nemam brata ili sestru - ispričao je Boris u emisiji “Balkanskom ulicom”.

Kao petnaestogodišnjak dobio je brata.

- Tata je hteo da se zove Bojan, meni se sviđalo ime Ivan. Onda je mama rekla: Ne može ni Bojan, ni Ivan, neka bude Dario - prisetio se pevač, pa otkrio detalje porodične tragedije o kojoj ranije nije govorio.

- Dario je rođen 1991. godine, bio je težak porođaj. Ostao je bez kiseonika na nekoliko sekundi, ali dovoljno da dođe do oštećenja mozga. Posledica svega je cerebralna paraliza, zbog koje je Dario ceo život u kolicima.

Tragedija koja se desila ostavila je neizbrisiv trag na celu porodicu, a Boris Režak iskreno kaže da se od kada je rođen njegov brat nikada nije nasmejao od srca.

- Prosto, stoji tu nešto, u grudima - kaže.

Gostujući u najnovijem podkastu za Politiku Boris Režan rekao je da je njegov rođeni brat jedna od najboljih osoba koje poznaje.

- Dado je jedan pravi anđeo. On obožava ljude. Dado voli da se druži, Dado ima apsolutni sluh. On ima neki svoj svet, koji je potpuno neiskvaren i on je neverovatan. Neverovatni su svi klinci koji imaju tih problema kao moj brat, jer ja ih često srećem na svojim nastupima. Oni su sjajni, neiskvareni.

O mlađem bratu pevač je uvek govorio sa mnogo ljubavi i topline.

- Takve situacije oplemene čoveka, učine da sve gleda drugim očima. Dado je neverovatan. Veliki je optimista, voli kafane, ima apsolutni sluh. Toliko voli ljude, kao da nije sa ove planete. Ima neku divnu energiju.

Boris Režak ne krije koliko mu znači rođeni brat, na kojeg neprekidno misli. Slovo D, koje je pre dve decenije istetovirao na vratu, početno je slovo Dariovog imena.









