Mijatovićeva supruga ima svoju firmu, zarađuje milione, Aneta nije klasična žena fudbalera

Supruga Predraga Mijatovića, prema izjavi bivšeg sportiste, sve je što jedan muškarac može da poželi.
Aneta, nekada Milićević, danas Mijatović pre više od dve decenije osvojila je srce slavnog fudbalera, koji je prethodno okončao brak sa Elenom Karaman.
Sportista je svoju drugu suprugu upoznao u Kotoru. Neko vreme gajili su odnos na daljinu, posle čega su rešili da se zakunu jedno drugom na večnu ljubav.
Sudbonosno "da" izgovorili su 2000. godine, a život im je nešto kasnije podario tri ćerke Nađu, Ninu i Lolu.
Supruga Peđe Mijatovića čvrsto je stala uz muža tokom najtežih izazova. Njegove sinove Luku i Andreja iz braka sa Elenom prihvatila je kao svoje, a kada je fudbalerov mlađi naslednik preminuo, našla mu se kao najveća podrška.
- Volim da kažem kako je ona jedno kompletno, prelepo i predobro stvorenje. Jaka je, hrabra i inteligentna žena, koja na najbolji mogući način ume da me usmeri i pomogne mi da donesem pravu odluku. Prihvatila me je sa svim manama, a mog bolesnog sina kao da ga je sama rodila - kazao je svojevremeno Peđa koji bez supruge gotovo nigde u poslednje vreme ne ide.
Ipak, malo ko zna čime se Aneta Mijatović bavi u Madridu gde porodica živi decenijama unazad. Nije ona klasična "žena fudbalera" koja sedi kod kuće, naprotiv.
Ona ima svoju firmu koja se bavi dizajnom enterijera, a na Instagramu redovno objavljuje svoje radove na koje je izuzetno ponosna.
I dok njen suprug poslednjih godinu dana više boravi u Beogradu zbog poslovnih angažmana koje ima u FK Partizanu, zanosna plavuša vredno radi a kad god joj obaveze dozvole poseti muža kao i on nju i ćerke.
Nije tajna da supruga Predraga Mijatovića zarađuje ozbiljan novac s obzirom da su arhitekte i dizajneri enterijera danas veoma traženi, te se gotovo svako ko kupi nekretninu sa njima posavetuje.
