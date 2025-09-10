Za njega granice ne postoje: Posle Rusije, Miloš Biković “pokorio” i ovu zemlju

Miloš Biković novu glavnu ulogu ostvario je u filmu “Crvena svila”, istorijskom trileru koji je premijerno prikazan u Pekingu. Zbog ogromnog interesovanja javnosti, film je odmah počeo da se prikazuje u čak 6.000 bioskopa širom Kine.

Srpski glumac je zablistao na premijeri, gde je dočekan sa velikim interesovanjem kineskih medija i publike. Antonio Ahel/ATAImages

Mediji i javnost u Pekingu odmah su počeli da pravi poređenje sa jugoslovenskom glumačkom legendom Batom Živojinovićem, koji je ogromno poštovanje i popularnost u Kini stekao u naslovnoj ulozi u filmu „Valter brani Sarajevo“.

Ako je suditi po prvim reakcijama iz Kine, „Crvena svila“ bi mogla da otvori novo poglavlje u karijeri Bikovića i postane most između balkanske i azijske kinematografije. Jedno je sigurno – ime Miloša Bikovića od sada se sve češće pominje i u Pekingu, a njegovo osvajanje kineskog tržišta tek počinje.

Radnja filma odvija se tokom putovanja Trans-Sibirskim ekspresom, dok revolucionari pokušavaju da prenesu tajna dokumenta koja mogu odrediti budućnost Sovjetskog Saveza i Kine. U pozadini političkih previranja, skriveni neprijatelji i strani agenti vrebaju iz senke, a glavni junaci - bivši carski agent i mladi vojnik Crvene armije moraju da udruže snage kako bi zaštitili misiju i otkrili zajedničkog neprijatelja.

U središtu priče nalazi se Nikolay Garin, lik kojeg tumači Miloš Biković, bivši ruski carski agent koji sada radi u službi Komunističke partije Rusije.

Film „Crvena svila“je sniman na autentičnim lokacijama u Rusiji i Kini, uključujući Sankt Peterburg, Moskvu, Pskov, Bajkalsko jezero, kao i više kineskih provincija.









