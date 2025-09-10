Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Za njega granice ne postoje: Posle Rusije, Miloš Biković “pokorio” i ovu zemlju

Za njega granice ne postoje: Posle Rusije, Miloš Biković “pokorio” i ovu zemlju

Autor: | 10/09/2025

0

Miloš Biković novu glavnu ulogu ostvario je u filmu “Crvena svila”, istorijskom trileru koji je premijerno prikazan u Pekingu. Zbog ogromnog interesovanja javnosti, film je odmah počeo da se prikazuje u čak 6.000 bioskopa širom Kine.

Srpski glumac je zablistao na premijeri, gde je dočekan sa velikim interesovanjem kineskih medija i publike.

Antonio Ahel/ATAImages

 

Mediji i javnost u Pekingu odmah su počeli da pravi poređenje sa jugoslovenskom glumačkom legendom Batom Živojinovićem, koji je ogromno poštovanje i popularnost u Kini stekao u naslovnoj ulozi u filmu „Valter brani Sarajevo“.

Ako je suditi po prvim reakcijama iz Kine, „Crvena svila“ bi mogla da otvori novo poglavlje u karijeri Bikovića i postane most između balkanske i azijske kinematografije. Jedno je sigurno – ime Miloša Bikovića od sada se sve češće pominje i u Pekingu, a njegovo osvajanje kineskog tržišta tek počinje.

Pročitajte Arnold Švarceneger oženio sina - Zgodni Patrik rekao “da” na venčanju iz snova

Radnja filma odvija se tokom putovanja Trans-Sibirskim ekspresom, dok revolucionari pokušavaju da prenesu tajna dokumenta koja mogu odrediti budućnost Sovjetskog Saveza i Kine. U pozadini političkih previranja, skriveni neprijatelji i strani agenti vrebaju iz senke, a glavni junaci - bivši carski agent i mladi vojnik Crvene armije moraju da udruže snage kako bi zaštitili misiju i otkrili zajedničkog neprijatelja.

U središtu priče nalazi se Nikolay Garin, lik kojeg tumači Miloš Biković, bivši ruski carski agent koji sada radi u službi Komunističke partije Rusije.

Film „Crvena svila“je sniman na autentičnim lokacijama u Rusiji i Kini, uključujući Sankt Peterburg, Moskvu, Pskov, Bajkalsko jezero, kao i više kineskih provincija.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Miloš Biković (@bikovic)

 

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Eva Čubrović A.H. / ATAImages
Tagovi: miloš biković miloš biković u kini film crvena svila bata zivojinovic

Pročitajte još

Najnovije vesti