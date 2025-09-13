Suprug Radmile Savićević takođe je bio glumac
Radmila i Božidar Savićević bili su partneri na životnoj i glumačkoj sceni duže od pet decenija.
Upoznali su se u Kruševcu, u pozorištu, odakle su kasnije, zajedno, stigli do Beograda. Venčali su se 16. maja 1950. godine i uživali u skladnom i harmoničnom životu. Mnogo su se voleli i dočekali da proslave pedeset godina braka.
Omiljena glumica slavu je stekla ulogama majki i baka, ali nije imala sreću da se u privatnom životu ostvari kao roditelj. Zbog toga su ona i njen suprug prigrlili svu decu iz familije i brinuli o njima.
U knjizi „Prva i poslednja” Radina sestričina je svedočila:
„Mnogi su je pitali kako je moguće da ta ljubav traje pedeset godina, istim intenzitetom, a ona je govorila: Muž je svetinja i mora da se poštuje. Lako je razvesti se, ali je velika stvar sačuvati brak. Teča je bio iz patrijarhalne crnogorske porodice, a tetka Rada je jako cenila svekra i svekrvu, jer je tako vaspitana. Boža je bio mnogo vezan za nju, uzvraćao joj je pažnju i ljubav.”
U porodici je kružila šala da je Rada u mladosti bila ljubomorna. Kad god bi njen naočiti muž, koga je uvek zvala „moj čovek”, izašao na scenu sa nekom zgodnom koleginicom, ona je sekla kulise i krišom ga posmatrala, a kasnije kod kuće pridikovala da je tu partnerku mogao malo manje da steže u zagrljaj.
Suprug Radmile Savićević bio je slabog zdravlja, zbog čega se rano penzionisao, a ona je bdila nad njim i pomogla mu da dočeka starost. Kada je preminula 2001. godine, neutešni Božidar ponavljao je samo jedno: „Kako ću ja bez moje Rade?”
Nadživeo ju je tek godinu dana. Danas zajedno počivaju u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju.
