Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Arnold Švarceneger oženio sina: Zgodni Patrik rekao “da” na venčanju iz snova

Arnold Švarceneger oženio sina: Zgodni Patrik rekao “da” na venčanju iz snova

Autor: | 10/09/2025

0

Sin Arnolda Švarcenegera se oženio

Patrik Švarceneger, zgodni sin slavnog Arnolda Švarcenegera, venčao se sa svojom dugogodišnjom devojkom Ebi Čempion.

Photo by Jeff Spicer/Getty Images for Warner Bros. Pictures

 

Prethodno je, zbog glumačke ponude koja se ne odbija, odložio venčanje. To je u jednom intervjuu i sam potvrdio:

- Nekoliko dana nakon veridbe dobio sam ulogu u seriji “The White Lotus”, pa smo morali da odložimo venčanje. Ebi je bila oduševljena i potpuno me je podržala.

Pročitajte Oženio se Marko Janketić! Marija blistala u najlepšoj venčanici koju možete zamisliti FOTO

Zgodni glumac, koji je ulogom u toj seriji samo učvrstio status novog miljenika ženskog dela publike, sada je oženjen čovek. Venčanje je održano na glamuroznoj ceremoniji u luksuznom Gozer Ranč kantri klubu u Ajdahu. Prema pisanju tabloida, venčanje na tom mestu, uz trodnevnu proslavu, košta 20 000 dolara.

Photo by Brendon Thorne/Getty Images

 

Mlada je nosila romantičnu haljinu sa dugim velom, dok se Patrik opredelio za smoking i crne panalone.

Među zvanicama su, naravno, bili njegovi roditelji: Arnold Švarceneger i Marija Šrajver, koji su se zvanično razveli 2021. godine. Takođe, prisustvovali su i Ebini roditelji, kao i Patrikova sestra Ketrin i brat Kristofer.

Patrik i Ebi zajedno su od 2015, a verili su se 2023. godine. Tada su objavili zajedničku poruku na Instagramu, uz reči: “Uvek i zauvek”.

 

 

 

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Eva Čubrović Photo by Brendon Thorne/Getty Images
Tagovi: Sin Arnolda Švarcenegera patrik švarceneger oženio se patrik švarceneger venčanje

Pročitajte još

Najnovije vesti