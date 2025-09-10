Arnold Švarceneger oženio sina: Zgodni Patrik rekao “da” na venčanju iz snova

Sin Arnolda Švarcenegera se oženio
Patrik Švarceneger, zgodni sin slavnog Arnolda Švarcenegera, venčao se sa svojom dugogodišnjom devojkom Ebi Čempion.
Prethodno je, zbog glumačke ponude koja se ne odbija, odložio venčanje. To je u jednom intervjuu i sam potvrdio:
- Nekoliko dana nakon veridbe dobio sam ulogu u seriji “The White Lotus”, pa smo morali da odložimo venčanje. Ebi je bila oduševljena i potpuno me je podržala.
Pročitajte Oženio se Marko Janketić! Marija blistala u najlepšoj venčanici koju možete zamisliti FOTO
Zgodni glumac, koji je ulogom u toj seriji samo učvrstio status novog miljenika ženskog dela publike, sada je oženjen čovek. Venčanje je održano na glamuroznoj ceremoniji u luksuznom Gozer Ranč kantri klubu u Ajdahu. Prema pisanju tabloida, venčanje na tom mestu, uz trodnevnu proslavu, košta 20 000 dolara.
Mlada je nosila romantičnu haljinu sa dugim velom, dok se Patrik opredelio za smoking i crne panalone.
Među zvanicama su, naravno, bili njegovi roditelji: Arnold Švarceneger i Marija Šrajver, koji su se zvanično razveli 2021. godine. Takođe, prisustvovali su i Ebini roditelji, kao i Patrikova sestra Ketrin i brat Kristofer.
Patrik i Ebi zajedno su od 2015, a verili su se 2023. godine. Tada su objavili zajedničku poruku na Instagramu, uz reči: “Uvek i zauvek”.
