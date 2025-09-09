Veljko Ražnatović i Bogdana Rodić venčali su se pre šest godina, a njihov brak važi za jedan od najskladnijih na našoj javnoj sceni.
U međuvremenu su dobili tri sina, Željka, Krstana i Isaiju, koji su uneli još više ljubavi i radosti u njihov odnos.
Bračni par odlučio je da “svije gnezdo” u Bogdaninom rodnom Titelu, gde uživaju u porodičnoj kući. Beograd im, čini se, ne nedostaje.
Veljko i Bogdana Ražnatović u brak su zakoračili vrlo mladi, na pragu dvadesetih. Ako je suditi po dosadašnjem iskustvu, mnogima bi mogli da drže bračne lekcije.
Sin Cece Ražnatović ne krije da obožava svoju suprugu, a međusobno poštovanje vidljivo je na svakom koraku.
Pročitajte Veljko Ražnatović povređen! Oglasio se na Instagramu, oporavak će biti dug
Na kojim principima se zasniva brak mladih supružnika lako se može zaključiti iz poruke koju je Veljko Ražnatović ostavio na Instagramu.
- Da bi bio voljen kao gospodar, sam muž mora da voli svoju ženu kao što Hristos voli Crkvu, to jest, požrtvovano, do kraja.
U nadahnutom, verskom, duhu, dodao je ovo:
- Štaviše, mislim da on prvi treba da voli svoju ženu, a onda će mu žena stvorena od Boga...
Pročitajte još
Veljko Ražnatović zna tajnu srećnog braka: Zbog ovoga ga Bogdana nikada neće napustiti
Veljko Ražnatović rekao šta misli o bračnim odnosima
09/09/2025Saznajte više
Porodični portret Janketića: Lenka i seka preotele šou mami i tati na venčanju FOTO
Venčanje Marka Janketića održalo se tokom prethodnog vikenda
09/09/2025Saznajte više
Sloboda Mićalović otkrila ono što su svi naslućivali: Dragani je učinjena ogromna nepravda zbog mene
Sloboda Mićalović otkrila zašto Dragana nikada nije upisala FDU
09/09/2025Saznajte više
Kako je samo porasla: Ćerka Milorada Milinkovića sa majkom u javnosti posebnim povodom
Ćerka Milorada Milinkovića primila nagradu za film "Sedef magla"
09/09/2025Saznajte više
Branka Sovrlić uživa na bazenu porodične vile Mileta Kitića, ovako izgleda dama na pragu osme decenije
Pevačica Branka Sovrlić uživa na bazenu
09/09/2025Saznajte više
Porodila se Milica Mandić: Stigla beba divnog imena
Porodila se Milica Mandić
09/09/2025Saznajte više
Komentari (0)