Veljko Ražnatović zna tajnu srećnog braka: Zbog ovoga ga Bogdana nikada neće napustiti

Autor: | 09/09/2025

Veljko Ražnatović i Bogdana Rodić venčali su se pre šest godina, a njihov brak važi za jedan od najskladnijih na našoj javnoj sceni.

Antonio Ahel/ATAImages

 

U međuvremenu su dobili tri sinaŽeljka, Krstana i Isaiju, koji su uneli još više ljubavi i radosti u njihov odnos.

Bračni par odlučio je da “svije gnezdo” u Bogdaninom rodnom Titelu, gde uživaju u porodičnoj kući. Beograd im, čini se, ne nedostaje.

Veljko i Bogdana Ražnatović u brak su zakoračili vrlo mladi, na pragu dvadesetih. Ako je suditi po dosadašnjem iskustvu, mnogima bi mogli da drže bračne lekcije.

Sin Cece Ražnatović ne krije da obožava svoju suprugu, a međusobno poštovanje vidljivo je na svakom koraku.

Na kojim principima se zasniva brak mladih supružnika lako se može zaključiti iz poruke koju je Veljko Ražnatović ostavio na Instagramu.

- Da bi bio voljen kao gospodar, sam muž mora da voli svoju ženu kao što Hristos voli Crkvu, to jest, požrtvovano, do kraja.

Instagram

 

U nadahnutom, verskom, duhu, dodao je ovo:

- Štaviše, mislim da on prvi treba da voli svoju ženu, a onda će mu žena stvorena od Boga...

Instagram

 

Tamara Roksandić Instagram/Veljko Ražnatović
