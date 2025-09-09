Porodični portret Janketića: Lenka i seka preotele šou mami i tati na venčanju FOTO

Marko Janketić oženio se tokom prethodnog vikenda svojom dugogodišnjom partnerkom Marijom sa kojom ima dve ćerke.

Popularni glumac zarekao se na večnu ljubav partnerki koja mu je podarila dve mezimice, a sudbonosno "da" izgovorili su nakon brojnih odlaganja zbog poslovnih i porodičnih obaveza u jednom prestoničkom restoranu. Instagram

Mlada je blistala u dugoj uskoj beloj venčanici, a Marko je bio odeven u elegantno krem odelo. Supružnici su izveli romatični prvi ples uz pesmu: "Samo jednu ljubav imam".

Janketić kao i cela njegova porodica od samog ulaska u salu bili izuzetno veseli, a verujemo da bi se ovome najviše radovao njegov otac Miša, da je dočekao.

Ipak, najveću pažnju tokom ceremonije venčanja i kasnije velikog slavlja imale su glumčeve ćerke Lenka i starija kojoj nikada javno nije otkrio ime. Devojčice su blistale u specijalno krojenim belim haljinicama, a cele večeri nisu skidale osmehe sa lica.

Pozirale su sa mamom i tatom za porodični portret kojim se ponosna majka, baka i sada svekrva Svjetlana Knežević pohvalila na Instagramu.

Podsetimo, Marko već više od četiri godine uživa u ljubavi sa lepom Marijom koja ne voli javno eksponiranje pa smo je svega dva puta videli kako pruža suprugu podršku na bitnim filmskim premijerama. Instagram

- Marija i ja smo brat i sestra. Prošli smo sve zajedno, znaš kako kažu, prvo smo bili momak i devojka, pa verenik i verenica, pa muž i žena, pa drug i drugarica pa brat i sestra i sada smo dve sestre. Venčaćemo se u septembru - pričao je Marko za "Gloriju, pa otkrio ko će mu biti kumovi.

- Kumovi će mi biti drugar iz kraja i Goran Bogdan. Gogo i ja smo dobri drugari od snimanja filma "Bićemo prvaci sveta" ali smo se zbližili tokom rada na mini-seriji "The Last Panthers", koja se snimala u Londonu, Marseju, Crnoj Gori i Beogradu - pričao je Marko.

